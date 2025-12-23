"Это про политику": Пугачева громко высказалась новой песней

Алла Пугачева выпустила новую песню.

https://glavred.info/starnews/eto-pro-politiku-pugacheva-gromko-vyskazalas-novoy-pesney-10726436.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева - новая песня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, скрин из видео

Вы узнаете:

Алла Пугачева выпустила песню "Давай просто жить"

Как отреагировал Иосиф Пригожин

Российская певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину после террористического нападения РФ, выпустила новую песню "Давай просто жить", вызвавшую неоднозначную реакцию у россиян. Активно по поводу трека возмутился в комментарии пропагандистскому росСМИ продюсер Иосиф Пригожин.

В песне Примадонна выразила свои эмоции по поводу эмиграции и намекнула, что уже не ожидает возвращения в РФ. Тем не менее она старается искать в жизни радости и призывает "просто жить".

видео дня

Алла Пугачева - Давай просто жить / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"Вновь падения и взлеты, боль и успех, и билет в один конец лишь есть у всех. По судьбе летим неровно — то вниз, то вверх. Некуда спешить, некуда спешить — ой, давай просто жить", — спела Пугачева.

Россиян возмутило такое заявление из уст певицы, а некоторые углядели в нем политический подтекст. Пригожин выступил в СМИ с эмоциональными высказываниями, выразив мнение, что Алла считает себя лучше своих соотечественников.

"Эта песня в каком-то смысле вызов. Понятно, что все мы смертные. Дело не в ней самой. А в том, что пути могут по-разному расходиться. Но то, что Алла Пугачева вновь себя поставила выше всех, собственно говоря, она так и делала все время", — заявил Иосиф.

Алла Пугачева - позиция / фото: instagram.com, Максим Галкин

Также он подчеркнул, что песня на самом деле про политику, а Пугачева почему-то не может позволить себе говорить правду. Это демонстрирует, как российский шоу-бизнес до сих пор не может смириться с тем, что Примадонна решила поступать по совести и поддерживать жертву агрессии.

"Это не про песню, не про музыку… Это про политику. Я не верю в честность в последнее время. Я могу сказать, что я разочарован сильно", — пожаловался Пригожин.

Алла Пугачева "Давай просто жить" - смотреть видео:

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинский актер-воин Андрей Фединчик дал большое интервью, в котором пролил свет на свои отношения с женой Наталкой Денисенко. В разговоре с Алиной Доротюк он рассказал о решении, которое критически повлияло на их семейную жизнь.

Также певец Олег Винник сделал скандальное заявление во время своего концерта. Он произнес целую речь, в которой призвал бывших сограждан найти в себе силы и простить захватчиков. Заявление Винника прокомментировал и известный блогер-сплетник Богдан Беспалов.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред