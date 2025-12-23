Укр
"Это про политику": Пугачева громко высказалась новой песней

Кристина Трохимчук
23 декабря 2025, 10:24
Алла Пугачева выпустила новую песню.
Алла Пугачева
Алла Пугачева - новая песня / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева, скрин из видео

Российская певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину после террористического нападения РФ, выпустила новую песню "Давай просто жить", вызвавшую неоднозначную реакцию у россиян. Активно по поводу трека возмутился в комментарии пропагандистскому росСМИ продюсер Иосиф Пригожин.

В песне Примадонна выразила свои эмоции по поводу эмиграции и намекнула, что уже не ожидает возвращения в РФ. Тем не менее она старается искать в жизни радости и призывает "просто жить".

Алла Пугачева
Алла Пугачева - Давай просто жить / фото: instagram.com, Алла Пугачева

"Вновь падения и взлеты, боль и успех, и билет в один конец лишь есть у всех. По судьбе летим неровно — то вниз, то вверх. Некуда спешить, некуда спешить — ой, давай просто жить", — спела Пугачева.

Россиян возмутило такое заявление из уст певицы, а некоторые углядели в нем политический подтекст. Пригожин выступил в СМИ с эмоциональными высказываниями, выразив мнение, что Алла считает себя лучше своих соотечественников.

"Эта песня в каком-то смысле вызов. Понятно, что все мы смертные. Дело не в ней самой. А в том, что пути могут по-разному расходиться. Но то, что Алла Пугачева вновь себя поставила выше всех, собственно говоря, она так и делала все время", — заявил Иосиф.

Алла Пугачева
Алла Пугачева - позиция / фото: instagram.com, Максим Галкин

Также он подчеркнул, что песня на самом деле про политику, а Пугачева почему-то не может позволить себе говорить правду. Это демонстрирует, как российский шоу-бизнес до сих пор не может смириться с тем, что Примадонна решила поступать по совести и поддерживать жертву агрессии.

"Это не про песню, не про музыку… Это про политику. Я не верю в честность в последнее время. Я могу сказать, что я разочарован сильно", — пожаловался Пригожин.

Алла Пугачева "Давай просто жить" - смотреть видео:

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

