Мужчина умер после избиения: военных из ТЦК задержали на Днепропетровщине

Сотрудников ТЦК подозревают в избиении мужчины до смерти

Главное:

Задержаны военнослужащие ТЦК, подозреваемые в избиении мужчины до смерти

Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию 7 февраля

Правоохранители задержали троих военнослужащих ТЦК в Днепропетровской области, которых подозревают в причинении тяжких телесных повреждений местному жителю, приведших к его смерти.

В настоящее время продолжается досудебное расследование и устанавливаются все обстоятельства происшествия, сообщает полиция Днепропетровщины.

Отмечается, что задержанным инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего).

Подробности гибели мужчины на Днепропетровщине

Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию 7 февраля после полуночи. По предварительным результатам экспертизы, смерть потерпевшего наступила вследствие травмы головы.

Полицейские осмотрели место преступления и изъяли вещественные доказательства. Также изъято транспортное средство со следами крови потерпевшего. В рамках расследования были опрошены свидетели и очевидцы преступления.

Вследствие принятых мер было установлено, что к нанесению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК.

Их задержали, в настоящее время продолжается досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Новый этап мобилизации: главное

Мобилизация в Украине переходит в новый этап. Ожидается увеличение количества повесток из-за автоматизации воинского учета и изменения в процедуре получения отсрочек, сообщил нардеп Руслан Горбенко. Территориальные центры комплектования и социальной поддержки получат доступ к базам налоговой службы, что позволит проверять более широкий круг военнообязанных, включая тех, кто не на учете, имеет отсрочку или выехал за границу. Ожидается, что количество проверок и повесток заметно возрастет уже к концу года.

Ранее сообщалось о том, что в Днепре мужчина подрезал ножом ТЦК-шников. Для задержания нападающего один из военнослужащих произвел несколько выстрелов в воздух.

Как сообщал Главред, в Одессе работники ТЦК избили и пытались мобилизовать морпеха 36-й бригады и бывшего пленного Романа Покидько, который защищал Мариуполь. Его выбросили из авто во время нападения, нанеся телесные повреждения.

Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, который ведет воинский учет и осуществляет мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

