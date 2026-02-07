Блок АЭС автоматически отключился после атаки РФ: Зеленский указал на опасность

Главное из заявления Зеленского:
- Из-за российских обстрелов блоки украинских АЭС уменьшили генерацию
- Один из блоков автоматически отключился
- Россия прицельно била по объектам, от которых зависит работа АЭС
В результате атак страны-агрессора России 7 февраля блоки украинских атомных электростанций уменьшили генерацию, один блок автоматически отключился. Об этом в своем обращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, удары были направлены по объектам, от которых зависит работа АЭС, что создает опасность не только для Украины, но и для всего региона и Европы.
"Этой ночью россияне били, в том числе, по объектам, от которых зависит работа атомных станций. Сегодня блоки наших АЭС уменьшили генерацию, один блок автоматически отключился. Это такой уровень ударов, который ни один террорист в мире себе не позволял", - заявил Зеленский.
Зеленский подчеркивает, что Россия должна чувствовать реакцию мирового сообщества и учитывать, что переговоры должны дать результат.
Цели атак РФ на энергетическую инфраструктуру - оценка эксперта
О целях атак РФ на энергетическую инфраструктуру высказался эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев. Он отметил, что поражение подстанций и магистральных ЛЭП ослабляет устойчивость энергосети Украины и существенно затрудняет перераспределение электроэнергии между регионами. В такой ситуации, подчеркнул специалист, краткосрочные отключения электроэнергии являются необходимым шагом для предотвращения масштабных аварий.
Атака РФ на Украину - последние новости
Напомним, как писал Главред, утром Министерство энергетики сообщало, что враг атаковал дронами и ракетами подстанции и линии электропередач, из-за чего АЭС вынужденно снизили мощность выработки электричества.
Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.
Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ в Ровенской области повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.
Об источнике: Офис Президента Украины
Офис Президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат Президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.
