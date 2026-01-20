"Враг ставит под угрозу безопасность Европы": что происходит на Чернобыльской АЭС

Что известно:
- РФ атаковала энергоузлы
- В результате атаки была обесточена Чернобыльская АЭС
Российские оккупанты атаковали энергоузлы. В результате ночной атаки была обесточена Чернобыльская АЭС. Энергетикам впоследствии удалось запитать атомную электростанцию от Объединенной энергосистемы Украины. Об этом сообщает Минэнерго Украины.
"Враг продолжает целенаправленный энергетический террор – в ночь на 20 января 2026 года в результате массированного ракетно-дронового удара были атакованы узлы энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают питание объектов Чернобыльской зоны отчуждения", – говорится в сообщении.
Сейчас в штатном режиме работают все объекты ГСП "Чернобыльская АЭС". Радиационный фон не превышает норму. На станции также есть необходимые запасы топлива и исправные резервные источники электропитания на случай повторных атак. В Минэнерго отмечают, что сейчас нет прямой угрозы для населения и окружающей среды.
"Такие действия агрессора являются абсолютно недопустимыми. Это грубое и циничное нарушение всех основополагающих принципов ядерной и радиационной безопасности. Создавая риски обесточивания объектов ЧАЭС, враг ставит под угрозу безопасность не только Украины, но и всего европейского континента", - говорится в сообщении.
Удары по энергетике - мнение эксперта
Ранее украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов предупреждал о том, что РФ готовит удары по подстанциям, которые обеспечивают работу украинских АЭС. Такие подстанции и коммуникационные поля расположены возле каждой АЭС.
"АЭС сейчас фактически остались единственными источниками генерации электроэнергии в стране, и если противник хочет добиться полного блэкаута, ему нужно будет атаковать эти объекты", - подчеркнул эксперт.
"Флеш" подчеркнул низкую точность российских ракет. По его словам, промах ракеты "Кинжал" или "Искандер" по подстанции может привести к попаданию непосредственно в энергоблок.
Атака на Украину 20 января - что известно
Как писал Главред, рано утром 20 января Воздушные силы Украины предупредили о вероятных пусках крылатых ракет российскими бомбардировщиками Ту-95. Подробнее читайте в материале: Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара.
Как сообщает мониторинговый канал monitor, ракетный удар по Украине сегодня не был массовым. Армия РФ применила дроны, в том числе и реактивные, для удара по Киеву и области, Ровно, Харькову, Днепру, Запорожью, Одессе и отдельным районам населенных пунктов, относящихся к этим областям. Особенно страдал от дронов Днепр.
Также оккупанты запустили около шести баллистических ракет в направлении Киева, две - по Днепру и две - по району Винницы. Под утро оккупанты запустили крылатые ракеты Х-101 в направлении Киева и Киевской области.
На левом берегу столицы перебои со светом и водоснабжением. Объекты социальной инфраструктуры переходят в автономный режим питания. В Киевской области в результате атаки смертельное ранение получил 50-летний мужчина в Бучанском районе. Медики боролись за его жизнь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Мужчина погиб на месте.
На рассвете 20 января российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру Одесской области. В городе Черноморск зафиксировано попадание БПЛА в многоэтажный жилой дом.
В Ровенской области враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Это привело к отключению электроэнергии более 10 тысяч абонентов, а также разрушениям в жилом секторе.
Об источнике: Министерство энергетики Украины
Министерство энергетики Украины — министерство, образованное в 2019 году путем реорганизации Министерства охраны окружающей природной среды Украины и присоединения к нему Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Министерство отвечает за формирование и реализацию государственной политики в топливно-энергетическом комплексе, эффективное использование энергоресурсов, энергосбережение, развитие возобновляемых источников энергии, а также контроль в сферах электро- и теплоснабжения.
Кроме того, Минэнерго осуществляет государственное управление в сфере ядерной энергетики и радиационной безопасности.
