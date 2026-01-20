Рядом с РФ и Беларусью: Зеленский отреагировал на приглашение Украины в Совет мира

Что сказал Зеленский:
- Трамп пригласил Украину в "Совет мира"
- Документ о восстановлении Украины почти готов
Украина получила приглашение в "Совет мира" Дональда Трампа. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос журналистов.
Сейчас дипломаты работают над этим приглашением. В то же время президент Украины не может представить участие государства в одном органе с Россией и Беларусью.
"РФ наш враг, Беларусь их союзник. Для меня очень сложно представить, как мы с Россией можем быть вместе в том или ином совете. И это не касается этого совета мира. Просто Россия – это совет войны. И Беларусь вместе с ними. А именно режим Лукашенко", – сказал президент.
Документ о восстановлении Украины
Владимир Зеленский также подчеркнул, что документ о восстановлении Украины уже почти готов. Он поблагодарил американскую и украинскую команды за совместную работу. Для завершения работы над документами "остается последняя миля".
Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:
Участие в форуме в Давосе
Президент подчеркнул, что готов к любым поездкам и встречам. Однако такой формат возможен только в случае практических результатов для Украины.
Речь идет об энергетических пакетах помощи, решениях о дополнительных системах ПВО и прочем. Сейчас Владимир Зеленский остается в Украине и координирует работу всех служб, не участвуя в форуме в Давосе.
Совет мира Трампа - новости по теме
Напомним, Совет мира будет действовать до трех лет. США уже направили приглашения ряду мировых лидеров, в частности из Аргентины и Канады. В то же время критики считают, что инициатива может сосредоточить чрезмерный контроль в руках Трампа и стать альтернативой ООН.
Также в США обсуждают создание Совета мира, который должен контролировать соблюдение будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Возглавить орган планирует Дональд Трамп, а в его состав могут войти представители Украины, Европы, НАТО и России.
Как сообщал Главред, США пригласили Владимира Путина в Совет мира по Газе, Москва изучает его. По данным Bloomberg, постоянное членство в Совете может стоить странам $1 млрд, средства планируют направить на восстановление Газы.
