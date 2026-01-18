Платный "билет" в Совет мира: Bloomberg раскрыл детали громкой инициативы Трампа

Трамп станет первым председателем Совета и лично будет определять, кого приглашать в члены.

Трамп хочет 1 млрд долларов за членство в Совете мира / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевое:

Трамп предлагает создать Совет мира с миллиардным взносом за постоянное членство

Председатель Совета будет иметь решающий контроль над решениями и составом участников

Несколько государств выступают против инициативы из-за концентрации власти и финансов

Администрация президента США Дональда Трампа работает над формированием новой международной структуры — Совета мира, членство в котором может стоить странам не менее 1 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект устава.

Согласно документу, Трамп станет первым председателем Совета и будет иметь решающее слово в приглашении новых участников. Хотя каждая страна будет иметь один голос, все решения будут требовать одобрения председателя. Срок членства — до трех лет, но государства, которые внесут более 1 млрд долларов в течение первого года, получат возможность оставаться без ограничений.

В уставе Совет мира описан как структура, которая должна способствовать стабильности и восстановлению управления в регионах, где продолжаются или возможны конфликты. Организация станет официальной после ратификации устава как минимум тремя странами.

По данным Bloomberg, Трамп уже предложил присоединиться к Совету ряду мировых лидеров, в частности президенту Аргентины Хавьеру Милею и премьер-министру Канады Марку Карни. К участию также приглашены несколько европейских государств.

Впрочем, проект вызвал беспокойство: критики видят в нем попытку создать альтернативу ООН, а потенциальные участники — чрезмерную концентрацию финансового контроля в руках Трампа. Некоторые страны уже работают над общей позицией против предложенной модели.

Американские чиновники отмечают, что вступление в Совет может быть бесплатным, но миллиардный взнос гарантирует постоянное членство и пойдет на реализацию мандата организации, в частности на восстановление Газы.

Устав также предусматривает, что председатель Совета будет иметь право отстранить любого члена, если это решение не заблокируют две трети участников, а также самостоятельно определять своего преемника.

Белый дом уже объявил состав первой исполнительной группы: в нее вошли госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Виткофф, Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр.

Трамп хочет быстрого мира: мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине. Ключевые события в переговорном процессе могут произойти уже в ближайшие недели. Об этом в интервью Главреду заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее - потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", - предположил Клочок.

Дональд Трамп - последние новости

Ранее Главред рассказывал, что в США думают над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать соблюдение будущего соглашения о прекращении войны в Украине.

Отметим, недавно Трамп заявил, что у Зеленского в переговорах "не было карт с первого дня". У президента США также спросили, должен ли из-за этого Зеленский отказаться от территорий. На что Трамп ответил: "У него есть только одно - Дональд Трамп".

Кроме того, 21 января партнеры Киева из Большой семерки (G7) встретятся с президентом США Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой в вопросе гарантий безопасности для Украины после прекращения огня. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на четырех чиновников, знакомых с этим вопросом.

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

