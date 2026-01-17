Укр
У Трампа хотят создать "Совет мира" для Украины - названа его главная функция

Марина Фурман
17 января 2026, 08:56
В состав Совета планируют включить Россию.
Главное:

  • США готовят для Украины "Совет мира"
  • Совет будет состоять из Украины, Европы, НАТО и России

В США думают над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать соблюдение будущего соглашения о прекращении войны в Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.

В материале говорится, что "Совет мира" - это часть мирного плана по сектору Газа, согласованного при посредничестве США. Возглавить его должен Дональд Трамп, а задачей органа будет координация управления анклавом в будущем.

видео дня

Украинский высокопоставленный чиновник для FT сказал, что создание "Совета мира" для Украины - "важная часть предложений, призванных закончить российскую войну".

По его словам, Совет будет состоять из представителей Украины, Европы, НАТО и России.

Главная задача - гарантировать выполнение будущего мирного плана и следить за его соблюдением.

"Пока нет никаких признаков, что Россия готова согласиться - или даже просто серьезно обсуждать - мирный план из 20 пунктов, согласованный США, Украиной и ее западными союзниками. Москва настаивает на территориальных уступках со стороны Украины, в Киеве считают эти требования неприемлемыми", - говорится в статье.

Журналисты не исключают, что США поделятся этой идеей на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится на следующей неделе.

Когда Украина и РФ могут подписать мирное соглашение - назван месяц

В интервью Главреду секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова вспомнила Буданова, который говорил, что вероятность заключения перемирия весной 2026 года выше, чем когда-либо.

"Многие другие эксперты также говорят именно о весне. Поэтому я бы сказала, что именно в 2026 году можно ожидать определенной положительной динамики. Дождемся ли мы окончательного решения — это покажет время, но положительную динамику я в 2026 году все-таки допускаю", — сказала Курносова.

Война в Украине — последние новости

Как писал Главред, Украина и страна-агрессор Россия согласились на локальное прекращение огня для проведения ремонтных работ на Запорожской атомной электростанции.

Между тем российские оккупанты продолжают бить по критическим объектам Украины. Таким образом, около 100–150 тысяч киевлян, в домах которых из-за мороза лопнули трубы, скорее всего, останутся без отопления до весны.

Кроме этого, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан спрогнозировал, запустит ли РФ в ближайшее время по Украине "Орешник".

Об источнике: Financial Times

Financial Times — британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям в сфере бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Великобритании, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

война в Украине новости США Дональд Трамп Трамп новости
Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

10:03Синоптик
Россияне нанесли удар по энергообъекту в Одесской области – что известно

Россияне нанесли удар по энергообъекту в Одесской области – что известно

09:45Украина
Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года

09:00Гороскоп
Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

