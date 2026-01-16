"Когда Путин открывает рот — он лжет": эксперт разоблачил миф о нерасширении НАТО

Нарратив о "гарантиях нерасширения НАТО" не подтверждается ни документально, ни устно.

Эксперт разоблачил миф о нерасширении НАТО / Коллаж: Главред, фото, скриншот, УНИАН, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз попытался переложить ответственность за войну против Украины на Запад, заявив о якобы "нарушенных обещаниях" по нерасширению НАТО. Однако, по словам эксперта, эти утверждения не имеют под собой никаких фактических оснований.

В колонке для Главреда политический аналитик Александр Палий, пояснил, что эти утверждения не имеют под собой никаких фактических оснований.

"Когда Путин открывает рот, он лжет. Честно говоря, это касается большинства россиян — так же, как их утверждение, что они не стреляют по мирным домам, хотя разрушили десятки украинских городов", - отметил эксперт.

"Никаких обещаний не было"

Эксперт подчеркивает, что нарратив о "гарантиях нерасширения НАТО" не подтверждается ни документально, ни устно. Более того, это неоднократно опровергали непосредственные участники тогдашних переговоров.

"Ведь на самом деле никаких обещаний не было — уже давно Михаил Горбачев, который непосредственно участвовал в событиях, связанных с обсуждением нерасширения НАТО на восток, подтверждал, что таких обещаний не было — ни письменных, ни устных", - напомнил аналитик.

По словам Палия, подобные заявления Кремля — это не ошибка, а сознательная манипуляция, направленная на подрыв безопасности Украины.

Попытка лишить Украину гарантий безопасности

Аналитик считает, что Путин использует тему НАТО как инструмент давления и шантажа, пытаясь оставить Украину без реальных международных гарантий.

"Поэтому очевидно, что Путин таким образом пытается выторговать себе возможность снова напасть на Украину, чтобы наша страна не получила гарантии безопасности, и он мог безнаказанно атаковать. Собственно, эти "торги" мы не принимаем", - уверен Палий.

Отдельно эксперт остановился на попытках Путина апеллировать к историческим событиям, в частности к Ялтинской конференции, называя такие параллели абсурдными.

"Путин, в частности, периодически апеллирует к историческим событиям, в частности к Ялтинской конференции. Но это уже совсем другая ситуация, мир изменился. Идея опираться на "Ялту" как на обещание для современной политики — беспочвенна".

Палий подчеркивает, что речь идет о старой имперской попытке "делить мир" и решать судьбу Украины без ее участия.

"Своим заявлением Путин пытается зафиксировать переговорные позиции для Запада: мол, "это наша зона влияния, а это – не ваша". Фактически речь идет о попытке снова делить мир и решать судьбу Украины без Украины".

вступление в НАТО инфографика / Инфографика: Главред

Членство Украины в НАТО - последние новости

Как известно, требования РФ сводятся к предотвращению вступления Украины и Грузии в НАТО и недопустимости расширения НАТО на восток, а также к отказу от размещения наступательных вооружений вблизи российских границ.

В 2019 году Украина внесла изменения в Конституцию, закрепив курс на членство в ЕС и НАТО как стратегическое направление.

24 декабря 2025 года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не соглашается на пункт об отказе от членства в НАТО и подчеркнул, что решение о вступлении Украины зависит от государств Альянса, а не от договоренностей с Россией.

В июне 2025 года Зеленский говорил, что вступление Украины в НАТО нужно и самому Альянсу, поскольку это его усилит. При этом глава государства признал, что сейчас членство не является возможным.

Как писал Главред, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США готовы взять на себя юридические обязательства по гарантиям безопасности для Украины, аналогичных 5-й статье НАТО.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал это "хорошими новостями". По его словам, Украина всегда просила именно о юридических гарантиях, взамен получала только политические обещания.

О персоне: Александр Палий Александр Андреевич Палий (родился 7 октября 1974, Звенигородка, Черкасская область) – украинский историк, эксперт-политолог, политический консультант. В 2006-2010 гг. был ведущим экспертом Института внешней политики Дипломатической академии при Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года работает как политический консультант. Является автором книг: "Ключ к истории Украины" (2005), "Зачем Украине НАТО" (2006), "Запретить рашизм" (2023) и т.д., пишет Википедия.

