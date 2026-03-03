"Это слишком": Илона Гвоздева сильно исхудала и назвала причину

Хореограф рассказала о своем тревожном состоянии.

Илона Гвоздева похудела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Звезда шоу "Танцы со звездами" и хореограф Илона Гвоздева обеспокоила поклонников новостями о своем состоянии. Танцовщица призналась в Instagram, что начала резко терять вес.

Гвоздева поехала на отдых в Буковель, чтобы немного перезагрузиться и поправить здоровье. Как рассказала знаменитость, пережитый стресс сильно повлиял на ее организм, и она стала стремительно худеть. Напомним, что недавно Илона потеряла близкого человека — своего родного дядю.

Илона Гвоздева - Танцы со звездами / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

"Первое правило на эти 3 дня - сон и полноценное питание! Потому что в 37 при росте 163 - 46 кг - это слишком уж даже для меня! Вот вам и стресс, когда извне все вроде ок, а внутри буря бурлит и постоянное чувство потери опоры", — рассказала звезда.

Илона обеспокоилась своим состоянием и решила не закрывать глаза на проблему. Она призвала девушек заботиться о себе и не откладывать свои тревоги в долгий ящик. Знаменитость заметила, что женщины часто выбирают заботиться о всех, забывая о собственном здоровье.

Илона Гвоздева инстаграм / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

"Не стоит ждать, что кто-то должен вас спасать, заботиться о вас, что-то вам виноват, ведь вы всем делали и были для всех ресурсом - это всегда ваш выбор. Мы все - взрослые девочки и в состоянии понять, когда пора забить на все и прислушаться к себе", — посоветовала Гвоздева.

О персоне: Илона Гвоздева Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

