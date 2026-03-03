Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Это слишком": Илона Гвоздева сильно исхудала и назвала причину

Кристина Трохимчук
3 марта 2026, 13:51
Хореограф рассказала о своем тревожном состоянии.
Илона Гвоздева похудела
Илона Гвоздева похудела / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Вы узнаете:

  • Илона Гвоздева сильно похудела
  • Почему она теряет весь

Звезда шоу "Танцы со звездами" и хореограф Илона Гвоздева обеспокоила поклонников новостями о своем состоянии. Танцовщица призналась в Instagram, что начала резко терять вес.

Гвоздева поехала на отдых в Буковель, чтобы немного перезагрузиться и поправить здоровье. Как рассказала знаменитость, пережитый стресс сильно повлиял на ее организм, и она стала стремительно худеть. Напомним, что недавно Илона потеряла близкого человека — своего родного дядю.

видео дня
Илона Гвоздева - Танцы со звездами
Илона Гвоздева - Танцы со звездами / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

"Первое правило на эти 3 дня - сон и полноценное питание! Потому что в 37 при росте 163 - 46 кг - это слишком уж даже для меня! Вот вам и стресс, когда извне все вроде ок, а внутри буря бурлит и постоянное чувство потери опоры", — рассказала звезда.

Илона обеспокоилась своим состоянием и решила не закрывать глаза на проблему. Она призвала девушек заботиться о себе и не откладывать свои тревоги в долгий ящик. Знаменитость заметила, что женщины часто выбирают заботиться о всех, забывая о собственном здоровье.

Илона Гвоздева инстаграм
Илона Гвоздева инстаграм / фото: instagram.com, Илона Гвоздева

"Не стоит ждать, что кто-то должен вас спасать, заботиться о вас, что-то вам виноват, ведь вы всем делали и были для всех ресурсом - это всегда ваш выбор. Мы все - взрослые девочки и в состоянии понять, когда пора забить на все и прислушаться к себе", — посоветовала Гвоздева.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Анастасия Цимбалару второй раз сломала палец на ноге и поделилась кадрами травмированного мизинца в своих соцсетях. Актриса с юмором отреагировала на инцидент, отметив, что когда она просила у жизни стабильности, то имела в виду нечто совсем другое.

Также Виталий Козловский откровенно рассказал о своем опыте службы в ВСУ. Артист признался, что неприятные эпизоды начались после его перевода в президентский оркестр в Киеве, где он впервые столкнулся с дедовщиной.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Илона Гвоздева

Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Танці з зірками новости шоу бизнеса Илона Гвоздева
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

13:32Война
В РФ выдвинули Украине новое условие для мира и требуют отказаться от территорий

В РФ выдвинули Украине новое условие для мира и требуют отказаться от территорий

13:31Война
Когда будут выборы и пойдет ли Зеленский на второй срок - заявление президента

Когда будут выборы и пойдет ли Зеленский на второй срок - заявление президента

12:13Война
Реклама

Популярное

Ещё
Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Алла Пугачева выбрала новую страну - что случилось

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

Каким 4 знакам зодиака принесет финансовый успех Полнолуние 3 марта: гороскоп для каждого

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

Не все очереди отключат свет: обновленный график для Днепра и области 3 марта

Последние новости

14:38

Маша Ефросинина назвала своих "врагов": "Есть все, кроме"

14:35

Как быстро отмыть решетку в духовке: лучшее средство из 2 ингредиентов

13:51

"Это слишком": Илона Гвоздева сильно исхудала и назвала причину

13:49

На Одесщине заметили следы редкого хищника: какое дикое животное там поселилосьФото

13:47

Как визуально определить, что яйца испортились: простые советы специалистов

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для ТрампаЯдерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа
13:44

Голливуд нас обманул: чем занимались пираты на самом деле

13:36

Что нужно добавить в корм курам, чтобы они хорошо неслись

13:32

Россия готовит новый массированный удар - названы цели и сроки атаки по Украине

13:31

В РФ выдвинули Украине новое условие для мира и требуют отказаться от территорий

Реклама
13:18

Виктория Бэкхем выгуляла ультра редкую сумку за 3,5 млн

13:10

Три запрета, которые нельзя нарушать в праздник 4 марта - приметы

12:44

За уши не оттянешь: абсолютно новый рецепт вкуснейших котлетВидео

12:18

Идеальная фигура без диет: участница "Холостяка" раскрыла 3 секрета стройностиВидео

12:15

РФ масштабирует обстрелы и диверсии в Украине: эксперт предупредил украинцев

12:13

Когда будут выборы и пойдет ли Зеленский на второй срок - заявление президента

12:11

Морозы, засуха и смог не страшны: какая ель подходит для живой изгородиВидео

12:09

Слизни исчезнут навсегда: главная ошибка огородников

12:05

Девушка Ханумака поставила точку в отношениях и удивила причинами

11:52

Женщина боялась воды всю жизнь: необычная причина озадачила врачей

11:46

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

Реклама
11:30

Китайский гороскоп на завтра 4 марта: Кроликам - бунт, Козлам - споры

11:22

Будет орех: Санта Димопулос показала, как прокачать заднюю мышцу

11:09

"Весной ломать": известная актриса показала посиневшую конечностьВидео

11:03

Яркие клумбы за короткий срок: какие быстрорастущие цветы посадить веснойВидео

11:02

"Чистое безумие": что требует Россия на переговорах и почему они остановились

10:59

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

10:49

Цены на бензин и дизель внезапно взлетели: будет ли дефицит топлива

10:46

Гороскоп на завтра 4 марта: Весам - успех, Стрельцам - предательство

10:23

Козловский откровенно заговорил о пережитом в армии: "Тупая дедовщина"

10:15

Путин хочет использовать войну в Иране в своих интересах - что задумали в Кремле

09:48

Популярный российский певец разнес предательницу Лорак

09:36

"Вылитый Филипп": Анастасия Стоцкая ошеломила видом своих детей

09:22

"Не только защита США": Венс назвал истинную причину войны против ИранаВидео

09:14

РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура

09:13

Что будет, если посадить дыни и арбузы рядом: 3 причины сделать это в 2026 годуВидео

09:10

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 3 марта (обновляется)

08:53

"Сакральность" ни при чём: почему Одесса стратегически важна для Кремля

08:19

Карта Deep State онлайн за 3 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

"Подарок для Путина": в США предупредили Украину о последствиях войны с Ираном

07:32

"Большая волна скоро придет": США ударят с новой силой по Ирану в течение 24 часов

Реклама
06:53

В Харькове - взрывы: обломки дрона РФ повредили высотки и автоФото

05:56

"Не сделал мне предложение": Сумская удивила признанием о личном

05:30

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

04:41

Странные советские реалии: с каким абсурдом сталкивался каждый житель СССР

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

03:39

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в РоссииВидео

03:07

Мечтатели и фантазеры: три знака зодиака, у которых голова в облаках

02:55

49-летний сын Шер арестован второй раз за два дня - подробности

02:34

Запрограммированы на успех: чем особенны люди, рожденные в марте

02:12

Чмерковский во время гастролей по США попал в больницу - что произошло

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять