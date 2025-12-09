Гвоздева с дочерью оказалась в больнице: что произошло

Танцовщица показала, как сильно травмировалась ее дочь и что с ней случилось.

Илона Гвоздева показалась в больнице/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Украинская известная танцовщица Илона Гвоздева сообщила о том, что ее дочь серьезно травмировалась.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

Она показала фото дочери с рукой в гипсе. При этом девочка не выглядела напуганной или расстроенной. Сама танцовщица шутит, что для дочери есть и хорошая и плохая новость.

Илона Гвоздева поделилась новостью / instagram.com/ilonagvozdeva

"А потом понедельник закончился так. Плохая новость, что это левая, а не правая, и в школу все равно пойдем и будет писать. Хорошая новость - можно расписаться на гипсе", - написала она.

Илона Гвоздева показала дочь / Фото Instagram/ilonagvozdeva

О персоне: Илона Гвоздева Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

