Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Гвоздева с дочерью оказалась в больнице: что произошло

Алена Кюпели
9 декабря 2025, 07:59
43
Танцовщица показала, как сильно травмировалась ее дочь и что с ней случилось.
Илона Гвоздева
Илона Гвоздева показалась в больнице/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Илона Гвоздева

Кратко:

  • Что случилось с дочкой Гвоздевой
  • В чем хорошая новость

Украинская известная танцовщица Илона Гвоздева сообщила о том, что ее дочь серьезно травмировалась.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

видео дня

Она показала фото дочери с рукой в гипсе. При этом девочка не выглядела напуганной или расстроенной. Сама танцовщица шутит, что для дочери есть и хорошая и плохая новость.

Илона Гвоздева
Илона Гвоздева поделилась новостью / instagram.com/ilonagvozdeva

"А потом понедельник закончился так. Плохая новость, что это левая, а не правая, и в школу все равно пойдем и будет писать. Хорошая новость - можно расписаться на гипсе", - написала она.

Илона Гвоздева показала дочь
Илона Гвоздева показала дочь / Фото Instagram/ilonagvozdeva

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что племянница известной украинской певицы Софии Ротару, которая родила двойню в октябре 2025 года, наконец выписалась из роддома. Дети Софии Хлябич, более известной как Sonya Kay, долгое время находились в палатах интенсивной терапии.

Ранее также блогер Катерина Остапчук поделилась секретами своей красоты и рассказала, как справляется с последствиями тревоги по утрам.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Илона Гвоздева

Илона Гвоздева стала известной в широких кругах после участия в проектах "Танцуют все", а потом "Танцы со звездами". Она украинская танцовщица, хореограф, а также педагог, сообщает Википедия. Основательница собственной студии танца Gvozdeva Dance Complex.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Илона Гвоздева
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

08:53Украина
Европа обвиняет Россию в терроризме: как отреагирует экономика Кремля

Европа обвиняет Россию в терроризме: как отреагирует экономика Кремля

08:45Мнения
Трамп может отказаться от участия в завершении войны в Украине: названо условие

Трамп может отказаться от участия в завершении войны в Украине: названо условие

08:26Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Короновали на 180 лет раньше Даниила Галицкого - кем был первый король Руси

Китайский гороскоп на сегодня 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

Китайский гороскоп на сегодня 9 декабря: Быкам - конфликт, Лошадям - драма

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

Украинцы заметят изменения в графиках отключений света: в Укрэнерго сказали когда

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

Последние новости

08:53

В Украине начались экстренные отключения света: где не действуют графики

08:49

Нашел новую подружку: Лорак поделилась личным

08:48

Карта Deep State онлайн за 9 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:45

Европа обвиняет Россию в терроризме: как отреагирует экономика Кремлямнение

08:26

Трамп может отказаться от участия в завершении войны в Украине: названо условие

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

08:09

£100 млрд для Украины: когда ЕС объявит решение о конфискации замороженных активов РФ

08:02

Помогает молодость: Катерина Остапчук рассказала, как переносит ночи обстрелов

07:59

Гвоздева с дочерью оказалась в больнице: что произошло

07:08

США усиливают давление по мирному плану: в Axios сказали, чего Штаты требуют от Киева

Реклама
06:17

"Даже смерть Путина не остановит войну": Тука назвал условие завершения конфликта

06:10

Какова логика США на переговорах и что стоит знатьмнение

06:00

"Я оставляю": Настя Каменских объявила о кардинальных переменах

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке строителя за 19 секунд

05:29

Зачем наносить на терку подсолнечное масло: хитрый трюк от хозяйки

05:05

Подстриженная "под мальчика": Ольга Фреймут удивила своим видом

04:46

Гороскоп на завтра 10 декабря: Скорпионам - острая проблема, Рыбам - прибыль

04:25

Микроволновка станет чистой за считанные минуты: хозяйка показала удивительный лайфхак

04:01

Не смешно, а опасно: почему огурцы вызывают панику у котов и чем это грозитВидео

03:51

Известная певица угрожала светской журналистке Тур - детали

03:30

Вселенная будет на стороне пяти знаков зодиака: кого ждет всплеск успеха

Реклама
02:28

Связан ли Крещатик с Крещением Руси: неожиданные факты о главной улице Киева

02:19

Враг продвигает пехоту в Северск: в DeepState рассказали, что происходит в городе

02:00

Не сдержала слово: брошенный отец Меган Маркл прокомментировал общение с дочерью

00:54

Ремень или цепь ГРМ: эксперты рассказали, что безопаснее для авто с пробегом

00:13

Как правильно поливать орхидеи, чтобы они цвели дольше: три метода флористовВидео

08 декабря, понедельник
23:54

Однотипный рацион: что произойдет, если не менять завтрак годами

22:53

Очень "прожорливые" модели: ТОП-5 авто, которые разочаровывают владельцев расходом топлива

22:51

Кто может возглавить "Динамо": эксперт назвал идеального кандидата на пост тренера

22:41

"Я девочка": Даша Квиткова сделала признание о замужестве

22:28

Территории в обмен на мир: о чем Украина договорилась с США и какова судьба ЗАЭС

22:12

"Подано в суд": Клименко лично взялся за дело в нападении на ансамбль "Гуцулия"

21:30

Серия мощных взрывов в Сумах: враг атакует город, есть перебои со светом

21:04

Уже не 28 пунктов: Зеленский рассказал о значительных изменениях в мирном плане

21:02

Экс-жены Тома Круза объединились ради его экс-герлфренд – СМИ

20:59

Нужна всего одна ложка: простой прием для стирки, который возвращает вещам яркость

20:40

Зеленский впервые назвал кандидатов на должность главы ОП - кто заменит Ермака

20:16

Люди, родившиеся в эти месяцы, слишком креативны для офисной работы

20:10

С каким пробегом стоит покупать подержанное авто - эксперт назвал "золотую середину"

19:56

Оповещение о повестках и не только: какие новые функции появятся в "Резерв+"

19:46

Правда, которую скрывает Москва: почему Галичина сломала имперский сценарий для УкраиныВидео

Реклама
19:28

Украинцам грозят немалые штрафы за использование генератора: за что могут наказать

19:10

ВСУ отошли с части позиций под Покровском: что известно

19:10

Какие результаты у оккупантов за первую неделю декабрямнение

18:54

"Я был обездвиженный": Козловский признался, делает ли инъекции ботоксаВидео

18:48

"Война затянется": назван единственный реальный сценарий достижения мира

18:29

"Шахеды" с ракетами: эксперт объяснил, представляют ли они реальную угрозу для авиации

18:17

Украинцы будут без света до 16 часов: появились графики отключений на 9 декабря

18:02

В Украине резко подорожала вся валюта: новый курс на 9 декабря

17:58

Объявлен полный перечень номинантов на Золотой глобус-2026 – кто в списке

17:57

"Она меняется": что Юрий Ткач думает о удивительном похудении своей жены

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять