Крокодилы захватили улицы города: жители боятся выходить из домов

Сильные ливни и наводнение на севере Австралии привели к неожиданной и опасной ситуации. В городе Кэтрин все чаще замечают крокодилов, которые оказываются прямо во дворах, на дорогах и возле домов. Рептилии покидают привычные места обитания из-за резко поднявшегося уровня воды.
Наводнение вызвано тропическими циклонами, обрушившими проливные дожди на Северную территорию. В результате сотни жителей были вынуждены эвакуироваться, а реки вышли из берегов, затопив часть города. Теперь власти предупреждают, что вместе с водой в населенные районы пришла новая угроза. Об этом пишет 7News.
Крокодилы появляются во дворах и у домов
Мэр Кэтрина Джоанна Холден рассказала, что количество сообщений о замеченных крокодилах резко выросло по мере подъема паводковых вод.
По ее словам, рептилии сейчас встречаются практически повсюду. Она отмели, что ее семья тоже столкнулась с опасным хищником. Крокодил устроился на берегу реки рядом с домом матери Джоанны.
Холден призналась, что никогда раньше не видела такого количества крокодилов в затопленных районах вокруг города, и назвала происходящее тревожным.
Жителей призывают держаться подальше от воды
Власти предупреждают, что людям необходимо избегать затопленных районов и не приближаться к крокодилам. Особую тревогу вызывает то, что некоторые жители плавают по паводковым водам на надувных лодках.
По словам мэра, вода может быть не только опасной из-за хищников, но и загрязненной. Если кто-то заметит крокодила, необходимо сразу сообщить в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии.
Жителям настоятельно напоминают, что не стоит пытаться поймать животное или приблизиться к нему. В условиях наводнения крокодилы покидают свои территории и могут вести себя агрессивно.
Сейчас затоплены дома в северной части города, включая районы вдоль Gorge Road и северного берега. Пострадали десятки семей и местных предприятий.
