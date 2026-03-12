Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Крокодилы захватили улицы города: жители боятся выходить из домов

Константин Пономарев
12 марта 2026, 18:36
Сильное наводнение в австралийском городе Кэтрин выгнало крокодилов из рек. Хищников замечают на улицах, во дворах и возле домов.
В Астралии крокодилы захватили улицы одного из городов
В Астралии крокодилы захватили улицы одного из городов / Коллаж Главред, фото: 7News

Вы узнаете:

  • Почему хищники вышли из рек
  • Что происходит на затопленных улицах
  • Где люди столкнулись с крокодилами

Сильные ливни и наводнение на севере Австралии привели к неожиданной и опасной ситуации. В городе Кэтрин все чаще замечают крокодилов, которые оказываются прямо во дворах, на дорогах и возле домов. Рептилии покидают привычные места обитания из-за резко поднявшегося уровня воды.

Наводнение вызвано тропическими циклонами, обрушившими проливные дожди на Северную территорию. В результате сотни жителей были вынуждены эвакуироваться, а реки вышли из берегов, затопив часть города. Теперь власти предупреждают, что вместе с водой в населенные районы пришла новая угроза. Об этом пишет 7News.

видео дня

Крокодилы появляются во дворах и у домов

Мэр Кэтрина Джоанна Холден рассказала, что количество сообщений о замеченных крокодилах резко выросло по мере подъема паводковых вод.

По ее словам, рептилии сейчас встречаются практически повсюду. Она отмели, что ее семья тоже столкнулась с опасным хищником. Крокодил устроился на берегу реки рядом с домом матери Джоанны.

Холден призналась, что никогда раньше не видела такого количества крокодилов в затопленных районах вокруг города, и назвала происходящее тревожным.

Жителей призывают держаться подальше от воды

Власти предупреждают, что людям необходимо избегать затопленных районов и не приближаться к крокодилам. Особую тревогу вызывает то, что некоторые жители плавают по паводковым водам на надувных лодках.

По словам мэра, вода может быть не только опасной из-за хищников, но и загрязненной. Если кто-то заметит крокодила, необходимо сразу сообщить в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии.

В городе Кэтрин все чаще замечают крокодилов, которые оказываются прямо во дворах
В городе Кэтрин все чаще замечают крокодилов, которые оказываются прямо во дворах / Фото: 7News

Жителям настоятельно напоминают, что не стоит пытаться поймать животное или приблизиться к нему. В условиях наводнения крокодилы покидают свои территории и могут вести себя агрессивно.

Сейчас затоплены дома в северной части города, включая районы вдоль Gorge Road и северного берега. Пострадали десятки семей и местных предприятий.

Ранее Главред писал о том, что крысы "захватили" город. Женщина показала тревожную картину с улицы. Жительница мегаполиса обратила внимание на необычные следы на снегу.

Также сообщалось о том, что девушка показала, как кот повел себя "по-человечески". Неожиданная стойка домашнего животного заставила хозяев смеяться до слез. Питомец уверенно стоял на задних лапах и не спешил возвращаться в обычную позу.

Вам может быть интересно:

Об источнике: 7NEWS

7NEWS (7news.com.au) - это австралийский новостной портал и цифровая платформа службы новостей Seven Network, одной из крупнейших коммерческих телесетей Австралии. Сайт публикует оперативные новости из Австралии и мира, включая темы политики, экономики, спорта, происшествий, развлечений и образа жизни.

Портал является онлайн-версией телевизионного бренда 7NEWS, который работает с 1958 года и считается одним из самых популярных и рейтинговых новостных сервисов страны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Австралии наводнение крокодил интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

19:48Энергетика
Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

19:39Война
СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - Генштаб

СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - Генштаб

19:25Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

Моль в шкафу больше не проблема: проверенное домашнее средство

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

"Искусство любви": Савранский раскрыл требования Наталки Денисенко

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

Люди-детекторы: три знака зодиака, от которых невозможно скрыть ложь

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

"Она ушла": Юрий Ткач рассказал о расставании с женой

Последние новости

20:37

Свет не для всех - новые графики отключений в Запорожской области на 13 марта

20:34

9 из 10 ошибаются: как не остаться без урожая перца

20:30

Как сказать "комок в горле" на украинском языке - правильный вариант знают не всеВидео

20:26

Графики не для всех - кому будут отключать свет в Черкасской области 13 марта

20:14

"Я тогда пьянствовал": украинский бизнесмен толкнул Ани Лорак со сцены

100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус100 гривен за литр бензина в Украине будет, если война в Иране затянется - Гардус
20:05

Как украинец научил Европу пить кофе: история необычного казака

19:48

Свет будут отключать по всей Украине: как будут действовать графики 13 марта

19:39

Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель

19:25

СБС эффектно уничтожили две дорогостоящие "птички" РФ - ГенштабВидео

Реклама
19:18

Могут ли ТЦК задерживать человека без проверки документов - нардеп назвал нюанс

19:12

Расплачиваться нам: зачем на самом деле в СССР вкапывали шины во дворах

19:11

Как выбрать качественный чай: 2 отметки на упаковке выдают дешевую подделку

19:10

Почему интересы США и Израиля в войне с Ираном могут разойтись: Невзлин объяснилмнение

19:09

Путинист Тарзан заставил Королеву сесть на уколы: зачем ему это

19:07

"Хотелось бы кур выращивать": Вячеслав Довженко рассказал о своих доходах

19:03

Бензин по 100 гривен за литр: при каком условии дефицит на АЗС станет неизбежнымВидео

18:45

"Вот и все": Кидман сделала первое официальное заявление о разводе с Урбаном

18:36

5 запретов, которые нельзя нарушать: что нельзя делать в праздник 13 марта

18:36

Крокодилы захватили улицы города: жители боятся выходить из домов

18:30

Почти 20-градусное тепло накроет Львовскую область: появился новый прогноз

Реклама
18:28

"Для женщины это важная история": Кулеба принял решение по поводу невесты

18:14

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины на заправке за 39 с

18:08

Вернуть мягкость полотенца можно с помощью простого трюка: что следует бросить в машинку

18:06

Будет дождь и даже мороз: синоптик удивил прогнозом погоды

18:04

Украинцы получат кешбэк на топливо и 1500 гривен - в правительстве раскрыли детали

17:53

Женщина едва ходила из-за лишнего веса: как она похудела и стала модельюВидео

17:46

Зеленский раскрыл, кто запускал первые "Шахеды" по Украине — и это не россияне

17:34

Оккупанты продвинулись на двух горячих направлениях: в DeepState обновили карту

17:30

"Бегаем по лесу с криками": известная ведущая заявила о пропаже ребенка

17:25

РФ "набивает карманы" на фоне войны в Иране: эксперт назвал три ключевые выгоды Кремля

17:19

Жить станет легче: трем знакам зодиака уготован настоящий триумф

17:16

"Это точно выигрыш": Зеленский раскрыл, о чем договорился с президентом Румынии

17:15

Доллар включил турборежим: будет ли курс по 50 и что ждет гривню, тревожный прогнозФото

17:13

Шанс на джекпот вырос: профессор придумал систему для игры в лотерею

16:45

В Украине будет собственный "Железный купол" - подробности от Воздушных сил ВСУ

16:40

Муж онкобольной российской ведущей выступил с душераздирающим сообщением

16:32

Тарас Цимбалюк неожиданно высказался о романе с известной актрисой — детали

16:32

Цена нефти может взлететь выше $200 за баррель: эксперт озвучил худший сценарийВидео

16:27

6 вещей, которые превращают двор в магнит для ос - как избавиться от насекомых

16:25

Почти лето: когда Житомирскую область прогреет до комфортных +18 градусов

Реклама
15:41

Доллар взлетел до невиданного рекорда, евро пошел вверх: курс валют на 13 марта

15:18

Ночные морозы наконец отступят: на Тернопольщину надвигаются погодные изменения

15:18

Кто станет победителем "Оскара-2026": прогнозы букмекеров

15:05

Невеста Клопотенко подпишет брачный контракт - какие условия кулинара

14:46

По делам НАБУ против друзей Януковича не вынесен ни один приговор – СМИ

14:30

На крючке оказался настоящий гигант: рыбак потратил 2 года на рекордВидео

14:24

Становится все меньше: где в Украине больше всего пенсионеров

14:19

РФ резко увеличила применение бронетехники: что стоит за новой тактикой Кремля

14:09

В Украине внезапно вырастут цены на популярные продукты - прогноз

14:07

Тля боится этого запаха: поможет кожура мандарина

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять