Крокодилы захватили улицы города: жители боятся выходить из домов

Сильное наводнение в австралийском городе Кэтрин выгнало крокодилов из рек. Хищников замечают на улицах, во дворах и возле домов.

В Астралии крокодилы захватили улицы одного из городов / Коллаж Главред, фото: 7News

Сильные ливни и наводнение на севере Австралии привели к неожиданной и опасной ситуации. В городе Кэтрин все чаще замечают крокодилов, которые оказываются прямо во дворах, на дорогах и возле домов. Рептилии покидают привычные места обитания из-за резко поднявшегося уровня воды.

Наводнение вызвано тропическими циклонами, обрушившими проливные дожди на Северную территорию. В результате сотни жителей были вынуждены эвакуироваться, а реки вышли из берегов, затопив часть города. Теперь власти предупреждают, что вместе с водой в населенные районы пришла новая угроза. Об этом пишет 7News.

Крокодилы появляются во дворах и у домов

Мэр Кэтрина Джоанна Холден рассказала, что количество сообщений о замеченных крокодилах резко выросло по мере подъема паводковых вод.

По ее словам, рептилии сейчас встречаются практически повсюду. Она отмели, что ее семья тоже столкнулась с опасным хищником. Крокодил устроился на берегу реки рядом с домом матери Джоанны.

Холден призналась, что никогда раньше не видела такого количества крокодилов в затопленных районах вокруг города, и назвала происходящее тревожным.

Жителей призывают держаться подальше от воды

Власти предупреждают, что людям необходимо избегать затопленных районов и не приближаться к крокодилам. Особую тревогу вызывает то, что некоторые жители плавают по паводковым водам на надувных лодках.

По словам мэра, вода может быть не только опасной из-за хищников, но и загрязненной. Если кто-то заметит крокодила, необходимо сразу сообщить в экстренные службы и держаться на безопасном расстоянии.

В городе Кэтрин все чаще замечают крокодилов, которые оказываются прямо во дворах / Фото: 7News

Жителям настоятельно напоминают, что не стоит пытаться поймать животное или приблизиться к нему. В условиях наводнения крокодилы покидают свои территории и могут вести себя агрессивно.

Сейчас затоплены дома в северной части города, включая районы вдоль Gorge Road и северного берега. Пострадали десятки семей и местных предприятий.

Об источнике: 7NEWS 7NEWS (7news.com.au) - это австралийский новостной портал и цифровая платформа службы новостей Seven Network, одной из крупнейших коммерческих телесетей Австралии. Сайт публикует оперативные новости из Австралии и мира, включая темы политики, экономики, спорта, происшествий, развлечений и образа жизни. Портал является онлайн-версией телевизионного бренда 7NEWS, который работает с 1958 года и считается одним из самых популярных и рейтинговых новостных сервисов страны.

