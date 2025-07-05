Пережил две мировые войны: как выглядит самый старый крокодил в мире

Крокодил поражает своими гигантскими размерами.

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Крокодилу зимой исполнится 125 лет / Коллаж: Главред, фото скриншоты из видео

Вы узнаете:

Где обитает самый старый крокодил в мире

Как зовут "старожила"

Самый старый крокодил на планете поражает не только своим возрастом, но и числом потомков. Гиганта "старожила" зовут Генри, и он обитает в Центре охраны природы Crocworld в Южной Африке. Главред узнал, как выглядит самый старый крокодил в мире и сколько животному лет.

На портале Daily Galaxy говорится, что крокодилу Генри 124 года. Он родился примерно в 1900-м году в дельте Окаванго в Ботсване. В 1903 году его поймал охотник на слонов, по имени Генри - поэтому крокодила так и назвали.

видео дня

Несмотря на то, что точная дата рождения Генри неизвестна, его день рождения ежегодно отмечается 16 декабря. Зимой ему исполнится 125 лет.

Известно, что первые десятилетия своей жизни крокодил жил среди дикой природы, а в 1985 году его забрали в заповедник Crocworld. С тех пор Генри спаривался по меньшей мере с шестью самками, и стал отцом более 10 000 малышей.

Кроме своего возраста и количества потомков, Генри также поражает своими размерами. Длина хищника достигает более 5 метров, а весит он около 700 килограммов.

Генри не одинок в заповеднике. Он делит свое "жилище" с Колгейтом, еще одним пожилым крокодилом, которому, по оценкам, около 90 лет.

Несмотря на свой возраст, обе рептилии продолжают жить активной жизнью в защищенной среде.

Как выглядит самый старый крокодил в мире - смотрите видео:

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