Не просто любовь: что на самом деле означает желание собаки спать с вами

Вы узнаете:
- Как собака проявляет любовь
- Почему собака хочет спать в постели
Собаки считаются лучшими друзьями человека. Они выражают любовь разными способами: поддерживая зрительный контакт, виляя хвостом или просто играя.
Главред решил разобраться, почему собака всегда хочет спать рядом на кровати.
Почему собака любит спать на кровати
Автор видео в TikTok рассказал, что может означать, если ваша собака настаивает на том, чтобы спать с вами в одной кровати, пишет express.co.uk.
Отмечается, что собаки любят спать в постели своих хозяев по трем причинам:
Это дает им ощущение безопасности
"Прежде всего, вам нужно понять, что для собаки вы гораздо больше, чем просто хозяин. Вы - их якорь, их семья, весь их мир", - пояснил автор видео.
Из-за этого они часто чувствуют себя в безопасности, когда рядом с вами, и хотят быть рядом с вами, когда находятся в своем наиболее уязвимом состоянии, включая ночной сон.
"Сон рядом с вами дает им глубокое чувство безопасности и укрепляет эмоциональную связь, которую они испытывают. Это их способ сказать: Я люблю тебя и чувствую себя с тобой в безопасности", - говорится в видео.
Это помогает им согреться
Собаки любят тепло, поэтому они выбирают удобную и уютную кровать, чтобы согреться в холодные дни.
"Ваше присутствие превращает кровать в идеальный кокон для спокойной ночи. Для них вы как живое одеяло - согреваете и успокаиваете одновременно", - объясняет автор.
Они хотят вас защитить
У всех собак есть встроенный инстинкт защиты стаи. Даже когда они крепко спят, они остаются бдительными.
"Деля вашу кровать, они чувствуют, что охраняют вас так же, как вы заботитесь о них. Эта защитная роль глубоко укоренена в их природе. Ваша собака - это не просто ваш домашний любимец, они видят в вас семью и весь свой мир. Сон рядом с вами дает им безопасность, тепло и возможность защитить свою стаю", - добавили в видео.
Почему собака спит с хозяином - видео:
@happypawsz Your dog is not just your pet - они видят вас как семью и весь их мир.Спать рядом с вами дает им безопасность, тепло и шанс защитить свою стаю.А вы позволяете своей собаке спать с вами? Расскажите в комментариях! ?️? Следите за другими фактами и советами о домашних животных! #DogLove#DogsOfTikTok#DogBehavior#DogBond♬ оригинальный звук - Happy Paws
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