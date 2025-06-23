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Не просто любовь: что на самом деле означает желание собаки спать с вами

Мария Николишин
23 июня 2025, 10:43
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Люди только сейчас осознают, почему собаки хотят спать со своим хозяином.
Не просто любовь: что на самом деле означает желание собаки спать с вами
Почему собака хочет спать с хозяином / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как собака проявляет любовь
  • Почему собака хочет спать в постели

Собаки считаются лучшими друзьями человека. Они выражают любовь разными способами: поддерживая зрительный контакт, виляя хвостом или просто играя.

Главред решил разобраться, почему собака всегда хочет спать рядом на кровати.

видео дня

Почему собака любит спать на кровати

Автор видео в TikTok рассказал, что может означать, если ваша собака настаивает на том, чтобы спать с вами в одной кровати, пишет express.co.uk.

Отмечается, что собаки любят спать в постели своих хозяев по трем причинам:

Это дает им ощущение безопасности

"Прежде всего, вам нужно понять, что для собаки вы гораздо больше, чем просто хозяин. Вы - их якорь, их семья, весь их мир", - пояснил автор видео.

Из-за этого они часто чувствуют себя в безопасности, когда рядом с вами, и хотят быть рядом с вами, когда находятся в своем наиболее уязвимом состоянии, включая ночной сон.

"Сон рядом с вами дает им глубокое чувство безопасности и укрепляет эмоциональную связь, которую они испытывают. Это их способ сказать: Я люблю тебя и чувствую себя с тобой в безопасности", - говорится в видео.

Это помогает им согреться

Собаки любят тепло, поэтому они выбирают удобную и уютную кровать, чтобы согреться в холодные дни.

"Ваше присутствие превращает кровать в идеальный кокон для спокойной ночи. Для них вы как живое одеяло - согреваете и успокаиваете одновременно", - объясняет автор.

Не просто любовь: что на самом деле означает желание собаки спать с вами
Как понять, что собака счастлива / Инфографика: Главред

Они хотят вас защитить

У всех собак есть встроенный инстинкт защиты стаи. Даже когда они крепко спят, они остаются бдительными.

"Деля вашу кровать, они чувствуют, что охраняют вас так же, как вы заботитесь о них. Эта защитная роль глубоко укоренена в их природе. Ваша собака - это не просто ваш домашний любимец, они видят в вас семью и весь свой мир. Сон рядом с вами дает им безопасность, тепло и возможность защитить свою стаю", - добавили в видео.

Почему собака спит с хозяином - видео:

@happypawsz Your dog is not just your pet - они видят вас как семью и весь их мир.Спать рядом с вами дает им безопасность, тепло и шанс защитить свою стаю.А вы позволяете своей собаке спать с вами? Расскажите в комментариях! ?️? Следите за другими фактами и советами о домашних животных! #DogLove#DogsOfTikTok#DogBehavior#DogBond♬ оригинальный звук - Happy Paws

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