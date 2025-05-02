Почему собаки наклоняют голову, когда с ними разговаривают: неожиданный ответ

Ученые раскрыли причины наклона головы у собак.

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Что на самом деле означает, когда собака наклоняет голову / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему собаки наклоняют голову, когда с ними разговаривают

Как объясняют такое поведение ветеринары

Почему собаки с плоскими мордами меньше наклоняют голову

Хотя каждый владелец собаки мечтает о возможности общаться со своим любимцем на его языке, это, к сожалению, невозможно. Вместо этого, мы вынуждены полагаться на язык тела животного, чтобы разобраться, что же происходит в его голове.

Однако даже при таком взаимодействии многие владельцы не всегда правильно истолковывают те или иные сигналы. Например, когда собака наклоняет голову набок в ответ на ваш голос - независимо от того, спрашиваете ли вы ее, готова ли она к прогулке, или просто делитесь мыслями о планах на день, - это может показаться забавным жестом. Однако Главред узнал, что за этим стоит гораздо больше, чем просто милая привычка.

Этот вопрос привлек внимание пользователей на Reddit, где один из владельцев собак спросил: "Объясните, почему собаки наклоняют головы, когда они озадачены или пытаются понять, что происходит?"

Как отмечает ветеринарная больница VCA, собаки наклоняют голову, когда общаются с нами, чтобы показать, что они внимательно слушают то, что мы говорим. Более того, они пытаются уловить не только смысл наших слов, но и тон голоса, обращая особое внимание на "триггерные слова", такие как "ужин", "прогулка" или "парк", которые могут быть для них сигналами к действию, пишет Daily Express.

"Собаки понимают нас, оценивая не только то, что мы говорим, но и то, как мы это говорим. Они оценивают наши выражения лица, движения глаз, тон голоса, язык тела и интонацию, чтобы интерпретировать человеческие слова. Чтобы понять нас, собаки должны четко видеть наши лица, и наклон головы может помочь в этом процессе", - пояснили в больнице.

Однако есть и физиологическое объяснение этого явления. Форма головы и морды у собак часто ограничивает угол обзора.

"Длинная морда может мешать обзору. Чтобы представить, как это работает, приложите кулак к своему носу и попробуйте оглянуться вокруг. Чтобы увидеть объект прямо перед собой, вам придется повернуть голову. Собаки делают то же самое", - рассказали в видео на YouTube-канале SciShow.

Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

В то же время собаки с плоскими мордами, такие как бульдоги и бостонские терьеры, могут меньше наклонять головы, поскольку их короткие носы не мешают так сильно, как длинные морды у других собак.

Смотрите видео с объяснением, почему собаки наклоняют голову:

Кроме этого, многие владельцы собачек бессознательно поощряют такое поведение, ведь наклон головы выглядит очень мило. Они часто отвечают на это, поглаживая животное, разговаривая с ним мягким тоном или улыбаясь, тем самым подкрепляя это поведение.

Пользователи добавляют, что наклон головы помогает собакам лучше улавливать звуки - это что-то вроде того, как человек поворачивает голову, когда плохо слышит. Такой жест может открывать слуховой проход собаки, усиливая восприятие источника звука, в частности во время охоты или реакции на знакомые бытовые шумы.

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