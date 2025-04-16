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Не щиплет глаза и не содержит синтетики: как приготовить шампунь для собаки дома

Даяна Швец
16 апреля 2025, 16:23
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Домашний шампунь - это не только хорошая экономия, но и изрядная забота о своем четверолапом друге.
собака
Как правильно мыть собаку натуральным средством / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

  • Рецепт домашнего шампуня включает простые ингредиенты: воду, пищевую соду и жидкое кастильское мыло
  • Во время купания собаки с домашним шампунем важно избегать попадания средства в глаза, уши и нос

Собаки - настоящие исследователи: они с удовольствием гоняют по лужам, валяются в пыли и возвращаются домой с ароматами "приключений". Профессиональный шампунь не всегда под рукой, да и многие владельцы стремятся избегать лишней химии. В таких случаях выручит простое домашнее средство. Издание Martha Stewart поделилось проверенным рецептом от блогера Хлои Макинтош, пишет Главред.

Если ваша собачка достаточно чувствительна и вы хотите минимизировать влияние синтетики на ее организм, когда времени или возможностей мало, натуральный шампунь на основе простых ингредиентов - идеальное решение.

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Составляющие домашнего шампуня:

  • 4 стакана воды (лучше - кипяченая или фильтрованная)
  • 3 ст. л. пищевой соды (устраняет запахи, очищает и успокаивает кожу)
  • ½ стакана жидкого кастильского мыла (мягкое, натуральное мыло без синтетики)

Как приготовить домашний шампунь для пушистика:

  1. В емкость с дозатором налейте воду.
  2. Добавьте соду и слегка перемешайте.
  3. Влейте кастильское мыло, закройте бутылку и аккуратно взболтайте до однородности.

Как безопасно купать собачку:

  • Не допускайте попадания средства в глаза, уши и нос.
  • Ваты в уши - хороший способ защитить слух, но не забудьте ее вынуть после процедуры.
  • Хорошо смывайте пену - мыло на маслах может оставить жирный налет.
  • Для успокоения - используйте коврик с пастой или любимые вкусности.
  • Не оставляйте средство "на потом" - готовьте новую порцию перед каждым мытьем.

Во время мытья собаки любым шампунем избегайте попадания пены в их глаза, нос, уши или рот, предостерегает Кристин Кейн, бакалавр наук, доктор медицинских наук, доцент кафедры дерматологии Школы ветеринарной медицины Университета Пенсильвании

"Отвлекающие факторы, такие как лизальный коврик с вкусным угощением, например, арахисовой пастой или сырным спреем, могут помочь отвлечь собак и предотвратить слизывание шампуня", - говорит она. "В отверстия слуховых каналов во время купания можно положить ватные шарики - только обязательно выньте их после купания".

Как понять, что собака счастлива
Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Также эксперты объяснили, когда стоит прекратить использование средства - вот некоторые сигналы, что это сигнал, что pH нарушен:

  • если шерсть стала сухой
  • если кожа шелушится
  • если кожа краснеет

В таком случае лучше вернуться к ветеринарному средству, созданному именно для собак.

Также ранее сообщалось, почему нельзя отказывать собакам в вылизывании.

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Что известно о сайте MarthaStewart.com?

На сайте MarthaStewart.com публикуются рецепты, идеи проектов своими руками, идеи для садоводства, простые развлекательные советы, советы по красоте и вдохновение для свадьбы. Также там можно найти советы по дизайну и уборке.

Основательница сайта Марта Стюарт - предпринимательница, автор 99 книг об образе жизни, ведущая телешоу, получившая награду "Эмми", и создатель первой многоканальной компании о стиле жизни Martha Stewart Living Omnimedia.

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