Не щиплет глаза и не содержит синтетики: как приготовить шампунь для собаки дома

Вкратце:
- Рецепт домашнего шампуня включает простые ингредиенты: воду, пищевую соду и жидкое кастильское мыло
- Во время купания собаки с домашним шампунем важно избегать попадания средства в глаза, уши и нос
Собаки - настоящие исследователи: они с удовольствием гоняют по лужам, валяются в пыли и возвращаются домой с ароматами "приключений". Профессиональный шампунь не всегда под рукой, да и многие владельцы стремятся избегать лишней химии. В таких случаях выручит простое домашнее средство. Издание Martha Stewart поделилось проверенным рецептом от блогера Хлои Макинтош, пишет Главред.
Если ваша собачка достаточно чувствительна и вы хотите минимизировать влияние синтетики на ее организм, когда времени или возможностей мало, натуральный шампунь на основе простых ингредиентов - идеальное решение.
Составляющие домашнего шампуня:
- 4 стакана воды (лучше - кипяченая или фильтрованная)
- 3 ст. л. пищевой соды (устраняет запахи, очищает и успокаивает кожу)
- ½ стакана жидкого кастильского мыла (мягкое, натуральное мыло без синтетики)
Как приготовить домашний шампунь для пушистика:
- В емкость с дозатором налейте воду.
- Добавьте соду и слегка перемешайте.
- Влейте кастильское мыло, закройте бутылку и аккуратно взболтайте до однородности.
Как безопасно купать собачку:
- Не допускайте попадания средства в глаза, уши и нос.
- Ваты в уши - хороший способ защитить слух, но не забудьте ее вынуть после процедуры.
- Хорошо смывайте пену - мыло на маслах может оставить жирный налет.
- Для успокоения - используйте коврик с пастой или любимые вкусности.
- Не оставляйте средство "на потом" - готовьте новую порцию перед каждым мытьем.
Во время мытья собаки любым шампунем избегайте попадания пены в их глаза, нос, уши или рот, предостерегает Кристин Кейн, бакалавр наук, доктор медицинских наук, доцент кафедры дерматологии Школы ветеринарной медицины Университета Пенсильвании
"Отвлекающие факторы, такие как лизальный коврик с вкусным угощением, например, арахисовой пастой или сырным спреем, могут помочь отвлечь собак и предотвратить слизывание шампуня", - говорит она. "В отверстия слуховых каналов во время купания можно положить ватные шарики - только обязательно выньте их после купания".
Также эксперты объяснили, когда стоит прекратить использование средства - вот некоторые сигналы, что это сигнал, что pH нарушен:
- если шерсть стала сухой
- если кожа шелушится
- если кожа краснеет
В таком случае лучше вернуться к ветеринарному средству, созданному именно для собак.
Также ранее сообщалось, почему нельзя отказывать собакам в вылизывании.
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Что известно о сайте MarthaStewart.com?
На сайте MarthaStewart.com публикуются рецепты, идеи проектов своими руками, идеи для садоводства, простые развлекательные советы, советы по красоте и вдохновение для свадьбы. Также там можно найти советы по дизайну и уборке.
Основательница сайта Марта Стюарт - предпринимательница, автор 99 книг об образе жизни, ведущая телешоу, получившая награду "Эмми", и создатель первой многоканальной компании о стиле жизни Martha Stewart Living Omnimedia.
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