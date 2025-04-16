Не щиплет глаза и не содержит синтетики: как приготовить шампунь для собаки дома

Домашний шампунь - это не только хорошая экономия, но и изрядная забота о своем четверолапом друге.

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Как правильно мыть собаку натуральным средством / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вкратце:

Рецепт домашнего шампуня включает простые ингредиенты: воду, пищевую соду и жидкое кастильское мыло

Во время купания собаки с домашним шампунем важно избегать попадания средства в глаза, уши и нос

Собаки - настоящие исследователи: они с удовольствием гоняют по лужам, валяются в пыли и возвращаются домой с ароматами "приключений". Профессиональный шампунь не всегда под рукой, да и многие владельцы стремятся избегать лишней химии. В таких случаях выручит простое домашнее средство. Издание Martha Stewart поделилось проверенным рецептом от блогера Хлои Макинтош, пишет Главред.

Если ваша собачка достаточно чувствительна и вы хотите минимизировать влияние синтетики на ее организм, когда времени или возможностей мало, натуральный шампунь на основе простых ингредиентов - идеальное решение.

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Составляющие домашнего шампуня:

4 стакана воды (лучше - кипяченая или фильтрованная)

3 ст. л. пищевой соды (устраняет запахи, очищает и успокаивает кожу)

½ стакана жидкого кастильского мыла (мягкое, натуральное мыло без синтетики)

Как приготовить домашний шампунь для пушистика:

В емкость с дозатором налейте воду. Добавьте соду и слегка перемешайте. Влейте кастильское мыло, закройте бутылку и аккуратно взболтайте до однородности.

Как безопасно купать собачку:

Не допускайте попадания средства в глаза, уши и нос.

Ваты в уши - хороший способ защитить слух, но не забудьте ее вынуть после процедуры.

Хорошо смывайте пену - мыло на маслах может оставить жирный налет.

Для успокоения - используйте коврик с пастой или любимые вкусности.

Не оставляйте средство "на потом" - готовьте новую порцию перед каждым мытьем.

Во время мытья собаки любым шампунем избегайте попадания пены в их глаза, нос, уши или рот, предостерегает Кристин Кейн, бакалавр наук, доктор медицинских наук, доцент кафедры дерматологии Школы ветеринарной медицины Университета Пенсильвании

"Отвлекающие факторы, такие как лизальный коврик с вкусным угощением, например, арахисовой пастой или сырным спреем, могут помочь отвлечь собак и предотвратить слизывание шампуня", - говорит она. "В отверстия слуховых каналов во время купания можно положить ватные шарики - только обязательно выньте их после купания".

Как понять, что собака счастлива / Инфографика - Главред

Также эксперты объяснили, когда стоит прекратить использование средства - вот некоторые сигналы, что это сигнал, что pH нарушен:

если шерсть стала сухой

если кожа шелушится

если кожа краснеет

В таком случае лучше вернуться к ветеринарному средству, созданному именно для собак.

Также ранее сообщалось, почему нельзя отказывать собакам в вылизывании.

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