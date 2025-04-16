Секретное оружие хозяек: как быстро избавиться от плесени в стиральной машинке

Вкратце:
- Влажная среда в стиральной машине способствует размножению плесени и бактерий
- Запуск горячего цикла стирки является эффективным способом очистки уплотнителя
- Уксус - также хорошая идея для использования, чтобы ухаживать за стиральной машиной
Стиральная машина ежедневно сталкивается с большим количеством влаги. Именно такие обстоятельства создают идеальные условия для образования плесени и размножения бактерий внутри прибора. Если вы свято верите, что машинка самоочищается во время стирки, то это миф. Как указывает Главред со ссылкой на Express, чтобы избежать неприятного запаха и образования плесени, стоит регулярно чистить технику.
Что делать, если в стиральной машине появился запах и плесень?
Самое эффективное, по мнению экспертов - запустить горячий цикл стирки. А для лучшего результата можно добавить специальные чистящие средства, созданные для стиральных машин.
Впрочем, подойдут и обычные домашние средства. Например, уксус. Просто распылите немного уксуса на внутренние части барабана, протрите чистой тряпкой - и вы сможете легко убрать остатки моющих средств и грязи. Еще один вариант - налить уксус непосредственно в дозатор для порошка и запустить горячий цикл.
Как предотвратить повторное образование плесени в стиральной машинке?
Чтобы предотвратить повторное образование плесени:
- всегда оставляйте дверцу машинки открытой после стирки;
- держите открытым ящик для моющих средств - это позволит воздуху циркулировать внутри;
- регулярно проверяйте стояк - в нем также может скапливаться грязная вода и плесень.
Также ранее рассказывалось, зачем во время стирки бросать колпачок в барабан.
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