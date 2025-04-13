Гнилые корни у орхидеи: что надо сделать, чтобы спасти вазон

Если действовать вовремя, растение не только выживет, но и снова зацветет.

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Корни орхидеи часто подсказывают, что что-то не так / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Что надо знать о корнях орхидеи:

Крепкие и серебристо-зеленые свидетельствуют о здоровом состоянии вазона

Темные, мягкие и водянистые участки указывают на корневую гниль

Состояние корней - первый индикатор здоровья орхидеи. Если они крепкие, серебристо-зеленого цвета - все хорошо. Однако, внимательно присмотритесь - не появились ли темные, мягкие, водянистые участки. Главред со ссылкой на Homes and gardens предостерегает, что это может свидетельствовать о серьезной проблеме - корневой гнили.

Как объясняет Джули Боуден-Дэвис, специалист по комнатным растениям, главная причина гибели орхидей - чрезмерный полив.

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В домашних условиях нужно имитировать естественную среду тропиков:

легкий субстрат

хорошая вентиляция

дренаж осторожное увлажнение

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений - инфографика / Главред

Что делать, если корни начали гнить:

Осторожно выньте орхидею из горшка. Снимите старый субстрат. Удалите все поврежденные корни чистыми ножницами или секатором. Обработайте срезы, например, древесным углем. Пересадите растение в новый горшок с дренажем. Разместите на светлом месте с хорошей циркуляцией воздуха, но без прямого солнца.

Все, что нужно - не переливать и дать дышать корням.

Также эксперты рассказывали о главной ошибке в уходе за орхидеей.

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Что такое Homes & Gardens? Homes & Gardens - британский ежемесячный журнал о дизайне интерьеров и садов, который издает Future plc. Журнал базируется в Лондоне и начал выходить в 1919 году. Это был первый в Великобритании домашний журнал, пишет Википедия.

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