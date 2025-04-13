Гнилые корни у орхидеи: что надо сделать, чтобы спасти вазон

Что надо знать о корнях орхидеи:
- Крепкие и серебристо-зеленые свидетельствуют о здоровом состоянии вазона
- Темные, мягкие и водянистые участки указывают на корневую гниль
Состояние корней - первый индикатор здоровья орхидеи. Если они крепкие, серебристо-зеленого цвета - все хорошо. Однако, внимательно присмотритесь - не появились ли темные, мягкие, водянистые участки. Главред со ссылкой на Homes and gardens предостерегает, что это может свидетельствовать о серьезной проблеме - корневой гнили.
Как объясняет Джули Боуден-Дэвис, специалист по комнатным растениям, главная причина гибели орхидей - чрезмерный полив.
В домашних условиях нужно имитировать естественную среду тропиков:
- легкий субстрат
- хорошая вентиляция
- дренаж осторожное увлажнение
Что делать, если корни начали гнить:
- Осторожно выньте орхидею из горшка.
- Снимите старый субстрат.
- Удалите все поврежденные корни чистыми ножницами или секатором.
- Обработайте срезы, например, древесным углем.
- Пересадите растение в новый горшок с дренажем.
- Разместите на светлом месте с хорошей циркуляцией воздуха, но без прямого солнца.
Все, что нужно - не переливать и дать дышать корням.
Также эксперты рассказывали о главной ошибке в уходе за орхидеей.
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Что такое Homes & Gardens?
Homes & Gardens - британский ежемесячный журнал о дизайне интерьеров и садов, который издает Future plc. Журнал базируется в Лондоне и начал выходить в 1919 году. Это был первый в Великобритании домашний журнал, пишет Википедия.
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