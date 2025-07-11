Когда празднуем Медовый, Яблочный и Ореховый Спас в 2025 году: новые даты и традиции

Вы узнаете:
- Когда празднуют Медовый, Яблочный и Ореховый Спас по новому календарю
- Что нужно освящать в церкви на Спаса
- Что можно и нельзя делать на Спаса
В 2025 году украинцы будут праздновать три Спаса уже по новоюлианскому календарю, на который официально перешла Православная Церковь Украины и УГКЦ. Из-за этого даты традиционных августовских праздников сместились на 13 дней назад по сравнению с тем, как было до календарной реформы.
Когда празднуем Спасы в 2025 году
По новому календарю троица Спасов придется на такие даты:
- Медовый Спас (Маковея) - 1 августа 2025 года;
- Яблочный Спас (Преображение Господне) - 6 августа 2025 года;
- Ореховый (Хлебный) Спас - 16 августа 2025 года.
Ранее эти праздники приходились на 14, 19 и 29 августа соответственно.
Как празднуют Медовый Спас
Медовый Спас - это день памяти святых мучеников Макавеев. В храмах освящают мед, мак и воду - согласно христианской традиции, это напоминает о мучениках Макавеях и является символом очищения перед Успенским постом.
Народные названия - "Спас на воде", "Маковея". В этот день проходят утренние литургии, после которых люди освящают мед и мак, чтобы в новом сезоне получить благословение от Бога.
Почему до Яблочного Спаса нельзя есть яблоки
В народе существует поверье, что до Яблочного Спаса не следует есть яблок, ведь только освященные плоды якобы получают Божью благодать, и только после этого их можно потреблять. Особенной является и примета, что во время откусывания первого кусочка освященного яблока можно загадать желание - и оно обязательно сбудется.
Впрочем, духовенство относится к подобным ограничениям и приметам осторожно.
"Это выдумки. Где о таком написано? Это "бабские выдумки". Есть яблоки до Спаса можно", - подчеркнул священник ПЦУ Алексей Филюк.
По словам отца Алексея, традиция освящения плодов на Преображение Господне имеет целью поблагодарить Бога за урожай, а не вводить запреты или магические представления о силе фруктов.
Смотрите видео с объяснением священника:
Что символизирует Яблочный Спас
Яблочный Спас - самый важный из трех, ведь это праздник Преображения Господня. Люди приносят в церковь первые яблоки, груши, виноград, чтобы освятить урожай. Праздник символизирует духовное обновление и победу добра над злом.
Как празднуют Ореховый Спас
Последний из летних праздников - это Ореховый или Хлебный Спас, который считают завершением жатвы. В народе этот день ассоциируется со сбором орехов, выпеканием хлеба из нового зерна и благодарностью Богу за урожай.
По обычаю, в этот день пекли первый хлеб нового урожая и освящали его в церкви. Часть приносили в церковь, часть раздавали нуждающимся.
Что можно и нельзя делать на Спаса
На Яблочный Спас нужно освящать в церкви яблоки и другие фрукты. Также принято готовить блюда с яблоками - пироги, блины, варенье, вареники. Кроме этого, можно угощать освященными яблоками родных, друзей, соседей и нуждающихся - считается, что они обладают целебной силой.
Что нельзя делать:
- Нельзя ссориться, сквернословить, желать зла и отказывать в помощи - это день прощения и добрых дел.
- Запрещено есть яблоки до освящения в церкви.
- Не стоит заниматься тяжелым трудом: шить, стирать, убирать, строить, работать в поле или на огороде.
- Нельзя убивать или прогонять насекомых - им в этот день отдают дань уважения.
- Запрещено купаться в водоемах - по поверью, можно потревожить водяных и русалок.
- Нельзя устраивать шумные гуляния, пить алкоголь, есть мясо и другую животную пищу - желательно соблюдать пост.
Несмотря на смещение дат, традиции празднования Спасов остаются неизменными. Украинцы, как и раньше, будут готовить медовые вкусности, освящать фрукты, собирают орехи и выпекать хлеб. Переход на новый календарь - лишь техническое изменение даты, но духовная суть и обрядовость праздников остается живой частью украинской культуры.
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О персоне: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк - украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине. Кроме духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сборы средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
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