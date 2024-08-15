Церковный праздник 16 августа: что запрещено делать на Третий Спас

16 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Перенесения нерукотворного образа Иисуса Христа.
Какие праздники 16 августа
В Украине и мире 16 августа отмечают такие праздники:
- Всемирный день воздушных змеев
- Всемирный день рома
- День шуток
- День мужской красоты
- Международный день распространения информации о шизофрении
Церковный праздник 16 августа
По новому церковному календарю, 16 августа в Украине отмечают день Перенесения нерукотворного образа Иисуса Христа.
Это народно-христианский праздник у восточных славян, посвященный воспоминанию перенесения из Эдессы в Константинополь нерукотворного образа Иисуса Христа, приходящийся на 16 августа. Это день, следующий после праздника Успения Богородицы. Известно, что с 90-х годов XX в. иногда употребляется также название "Ореховый Спас".
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Что можно делать на Ореховый Спас
- В этот день не стоит заниматься тяжелой работой, лучше отдать предпочтение обычным домашним делам.
- Также считается, что на Третий Спас запрещено отказывать людям в помощи.
- 16 августа не нужно конфликтовать и думать о негативных событиях.
День Ангела 16 августа
16 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Георгий, Евгений, Егор, Иван, Петр, Роман, Семен, Теодор, Федор, Ян, Анна.
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