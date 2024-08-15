Церковный праздник 15 августа: что запрещено делать на Успение Пресвятой Богородицы

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 15 августа.

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Что нельзя делать 15 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, УНИАН

15 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день Успения Пресвятой Богородицы.

Какие праздники 15 августа

В Украине и мире 15 августа отмечают такие праздники:

видео дня

День археолога

День вооруженных сил в Польше

День памяти жертв войны в Японии

День релаксации

Церковный праздник 15 августа

По новому церковному календарю, 15 августа в Украине отмечают день Успения Пресвятой Богородицы.

Успение Пресвятой Богородицы - это день окончания земной жизни святой Девы Марии, матери Иисуса Христа, которое отмечают 15 августа. Тогда существовала традиция, которая происходит из церковнославянского языка, которую называют успением, а не смертью. Согласно преданию известно, что в этот день апостолы собрались в Иерусалиме для прощания и погребения Богородицы.

Также известно, что Киево-Печерская икона Успения Пресвятой Богородицы - одна из древнейших святынь. К заступничеству Богородицы через икону прибегали многие люди: чтобы она помогла выстоять осаду, просили исцеления и помощи.

Когда Успение Богородицы 2024 года / фото: Википедия

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Что можно делать на праздник Успения Пресвятой Богородицы

В народе считают, что 15 августа запрещено играть свадьбу, ведь можно навлечь большую беду на новоиспеченную семью. Однако, уже после Успения Пресвятой Богородицы наступает пора свадеб.

Также существует поверье, что в этот день молодым девушкам нельзя стричь волосы. Считается, что со срезанными волосами может сойти и красота, и здоровье.

Также в этот день не стоит тяжело работать. Вместо этого лучше выполнить легкую работу по уборке или приготовлению блюд. Дома стоит накрыть праздничный стол с фруктами и овощами с огорода и угостить гостей блюдами из мяса и картофеля.

День Ангела 15 августа

15 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Аарон, Александр, Алексей, Афанасий, Георгий, Егор, Ефим, Ибрагим, Иван, Илья, Константин, Кузьма, Леонтий, Николай, Петр, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Ян.

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