Церковный праздник 14 августа: что запрещено делать в день окончания Успенского поста

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 14 августа.

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Что нельзя делать 14 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

14 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день пророка Михея из 12-ти пророков.

Какие праздники 14 августа

В Украине и мире 14 августа отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 14 августа

По новому церковному календарю, 14 августа в Украине отмечают день пророка Михея из 12-ти пророков, перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.

Известно, что святого Михея называли "малым" библейским пророком. Он был родом из поселения Морасф, жил в Иудее в годы падения Самарии. Пророчествовал при царях Езекии и Манасии, был современником Исайи. Также Михей является автором одноименной пророческой книги - Книги пророка Михея, шестой среди книг "малых пророков". Михей первым из пророков предсказал, что Иудея будет разрушена из-за греховного поведения ее политических и религиозных лидеров.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 14 августа

В народе считают, что в этот день нельзя громко разговаривать, устраивать ссоры с родными и близкими людьми.

Также считается, что 14 августа нельзя готовить и выпекать блюда из теста.

День Ангела 14 августа

14 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Григорий, Дмитрий, Митрофан, Роман, Серафим, Степан, Тихон, Евгения, Милица.

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