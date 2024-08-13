Церковный праздник 13 августа: что запрещено делать в день Максима Исповедника

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 13 августа.

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Что нельзя делать 13 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

13 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день преподобного Максима Исповедника.

Какие праздники 13 августа

В Украине и мире 13 августа отмечают такие праздники:

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Церковный праздник 13 августа

По новому церковному календарю, 13 августа в Украине отмечают день преподобного Максима Исповедника.

Известно, что святой Максим родился около 580 года в Константинополе и воспитывался в благочестивой христианской семье. Он имел разностороннее образование: изучил философию, грамматику, риторику и богословие. Позже он занимал высокий чин при дворе императора Ираклия, но оставил светскую жизнь, чтобы стать монахом.

Максим Исповедник стал известным благодаря своей борьбе против ереси монофелитов, которая утверждала, что у Христа была только одна воля - божественная. Он всегда активно выступал против ереси и защищая православное учение о двух волях во Христе - божественной и человеческой. За свою непоколебимую позицию Максим подвергся преследованиям, был подвергнут жестоким пыткам, а затем его отправили в ссылку. Святой Максим умер 13 августа 662 года в ссылке.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 13 августа

В народе считают, что 13 августа нельзя плакать и грустить, ведь можно навлечь болезни на себя.

В этот день также нельзя собирать грибы и приносить их в дом. Наши предки считали, если и появится что-то в корзине, то может принести беду в дом.

День Ангела 13 августа

13 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Афанасий, Емельян, Иван, Кузьма, Леонтий, Степан, Эмиль, Ян.

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