Церковный праздник 12 августа: что запрещено делать в этот день

12 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святителя Эмилиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского.
Какие праздники 12 августа
В Украине и мире 12 августа отмечают такие праздники:
- Международный день молодежи
- Всемирный день слонов
- День среднего ребенка
Церковный праздник 12 августа
По новому церковному календарю, 12 августа в Украине отмечают день мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними; священномученика Александра, епископа Команского.
Из преданий известно, что святые мученики жили в Никомидии во время правления императора Диоклетиана. Аникита был военным сановником, а Фотий - его племянником. Они преданно служили христианской вере и открыто обличали императора за преследование христиан.
Впоследствии Аникиту подвергли многочисленным пыткам, но он чудом выжил от огня, львов и других пыток. Его племянник Фотий поддерживал его и также подвергся мучениям за свою веру. В конце концов, обоих мучеников казнили, но их тела остались невредимыми, что стало причиной для многих язычников уверовать во Христа.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 12 августа
- В народе считают, что в этот день запрещено свататься, ведь существует серьезный риск отказа.
- 12 августа запрещено лениться, ведь из-за лени могут возникнуть проблемы и неприятности в будущих делах.
- Также не стоит быть жадным и нельзя отказывать в помощи людям.
День Ангела 12 августа
12 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Леонид, Вероника, Маргарита, Марина.
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