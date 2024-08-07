Церковный праздник 8 августа: что запрещено делать в этот день

Что нельзя делать в церковные праздники - Главред поделился интересной информацию о религиозном празднике, который отмечают 8 августа.

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Что нельзя делать 8 августа / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

8 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.

Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святителя Эмилиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского.

Какие праздники 8 августа

В Украине и мире 8 августа отмечают такие праздники:

видео дня

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День войск связи Украины

Международный день офтальмологии

Международный день женского оргазма

Церковный праздник 8 августа

По новому церковному календарю, 8 августа в Украине отмечают день святителя Эмилиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского.

Известно, что Эмилиан был византийским святым и исповедником, который жил в первой половине IX века. Позже он стал епископом города Кизика при правлении императора Льва V Армянина, известного своими иконоборческими взглядами.

Эмилиан постоянно твердо выступал против императорского правления, запрещавшего почитание святых образов. Он считал, что вопросы об иконопочитании должны решаться только в Церкви духовными лицами, а не в царском дворце. За свою непоколебимую позицию он был сослан из Кизика, где и завершил свою жизнь как святой исповедник.

Реформа церковного календаря в Украине Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова. Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.

Чего нельзя делать 8 августа

В народе считают, что в этот день стоит избегать домашних дел и нельзя пользоваться острыми предметами.

Также считается, что женщинам в этот день нельзя выходить в поле, иначе можно очень ухудшить здоровье.

Запрещено также в этот день ссориться с родными людьми, ведь можно навсегда разорвать родственные связи.

День Ангела 8 августа

8 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Антон, Гавриил, Степан, Юлиан, Сара.

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