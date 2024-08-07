Церковный праздник 8 августа: что запрещено делать в этот день

8 августа отмечают праздник, который имеет важное духовное значение для каждого: узнайте, какой церковный праздник, имеет свои особые традиции, историю происхождения и обычаи, которых стоит придерживаться.
Узнайте, что разрешено и категорически запрещено делать в день святителя Эмилиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского.
Какие праздники 8 августа
В Украине и мире 8 августа отмечают такие праздники:
- Всемирный день кошек
- День альпиниста (Международный день альпинизма)
- День войск связи Украины
- Международный день офтальмологии
- Международный день женского оргазма
Церковный праздник 8 августа
По новому церковному календарю, 8 августа в Украине отмечают день святителя Эмилиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского.
Известно, что Эмилиан был византийским святым и исповедником, который жил в первой половине IX века. Позже он стал епископом города Кизика при правлении императора Льва V Армянина, известного своими иконоборческими взглядами.
Эмилиан постоянно твердо выступал против императорского правления, запрещавшего почитание святых образов. Он считал, что вопросы об иконопочитании должны решаться только в Церкви духовными лицами, а не в царском дворце. За свою непоколебимую позицию он был сослан из Кизика, где и завершил свою жизнь как святой исповедник.
Реформа церковного календаря в Украине
Реформа церковного календаря в Украине - процесс внедрения нового стиля, то есть григорианского или новоюлианского календарей, вместо старого стиля (юлианского календаря) украинскими церквями. С началом российско-украинской войны и после того, как 16 ноября 2017 года Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю стало государственным выходным в Украине, вопрос о переходе украинских религиозных организаций на григорианский/новойлианский календарь активизируется ежегодно с приближением Рождества Христова.
Вопрос календарной реформы остро встал после начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году, ведь, как утверждают некоторые публицисты и церковники, из-за использования старого стиля вместе с Русской православной церковью Украина находится в сфере "русского мира". Как и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, так и предстоятель УГКЦ верховный архиепископ Святослав, выразили поддержку по проведению календарной реформы в Украине, пишет Википедия.
Чего нельзя делать 8 августа
- В народе считают, что в этот день стоит избегать домашних дел и нельзя пользоваться острыми предметами.
- Также считается, что женщинам в этот день нельзя выходить в поле, иначе можно очень ухудшить здоровье.
- Запрещено также в этот день ссориться с родными людьми, ведь можно навсегда разорвать родственные связи.
День Ангела 8 августа
8 августа свои именины отмечают владельцы таких имен как Антон, Гавриил, Степан, Юлиан, Сара.
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