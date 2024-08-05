Какие вещи нельзя отдавать другим: неудачи будут идти по пятам

Можно ли брать хлеб у соседей или одалживать им - Главред собрал интересную информацию о народных приметах.

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Почему нельзя одалживать хлеб / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Какие вещи нельзя держать дома, чтобы они не забирали успех и здоровье у жителей дома. Некоторые люди считают, что не стоит держать в доме часы, которые остановились или сломались. Часы символизируют течение времени, поэтому наши предки ассоциировали их с человеческой смертностью.

На канале в Youtube рассказали, что нельзя держать некоторые виды растений, ведь существует поверье, что удача может покинуть вас.

Почему нельзя давать яйца соседям

Существует поверье, которого придерживались и наши предки, что категорически запрещено занимать яйца и на это есть веские причины. Если ваша соседка пришла одолжить несколько яиц на выпечку, то лучше отдать их просто так. Не стоит обратно забирать одолженные яйца.

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Также известно, что запрещено давать соседям яйца на будущее разведение, ведь вы рискуете тем, что у вас самих все куры не будут нести яйца, а в хозяйстве будут проблемы.

Можно ли брать соль у соседей

Всем известно, что с помощью соли проводят различные обряды. Поэтому, если человек одолжит соль кому-то, то существует риск лишиться спокойствия, удачи и взаимоуважения в собственной семье. Если случится такое, что вы отдадите соль с хлебом, то это грозит бедностью семье.

Также никогда нельзя принимать соль от человека, который ее одолжил у вас раньше. Такой жест может принести в дом только расстройства, болезни и скандалы. В народе считают, что категорически запрещено просить соль в субботу и понедельник.

Что такое приметы? Примета - отличительный признак каких-то явлений или предметов, с наличием которых предполагаются дальнейшие события. Приметы предусматривают связь между двумя событиями, когда одно из них происходит как факт, а второе - как следствие. Некоторые приметы не имеют реальной подоплеки к предсказанию событий по ним, но в то же время значительная часть примет имеет в той или иной степени реальную подоплеку. Как правило, к приметам относятся те толкования, которые базируются на коллективном опыте и фиксируются в коллективной памяти, пишет Википедия.

Какие вещи нельзя отдавать другим

Нельзя одалживать и отдавать другим людям свои кухонные предметы, которым вы постоянно пользуетесь. Вещи из домашнего обихода имеют энергетику вашего дома и семьи. Если вы одолжите свою посуду, то можете отдать часть своего счастья и успеха.

Также не стоит отдавать свою одежду не только незнакомым людям, но и близким или друзьям. Одежда напитывает энергию человека и может перейти к другому. Если вам необходимо срочно взять или одолжить одежду, то стоит платить за нее.

Веник в доме считается оберегом и сильным очищающим средством. В древности наши предки избавлялись веником от мусора не только физически, но и духовно. На него читали заговоры, чтобы он был оберегом от нечистой силы. Ни в коем случае нельзя его одалживать.

Нельзя отдавать последний кусок хлеба в доме, ведь существует риск остаться в нищете. В народе также считают, что запрещено отдавать хлеб после захода солнца и через порог.

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