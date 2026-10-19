Папа Римский позвонил Зеленскому после разговора с Путиным — подробности

Зеленский поблагодарил Папу за поддержку Украины и пожелал ему скорейшего выздоровления после операции.

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Зеленский пообщался с Папой Римским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

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Папа Лев XIV провел телефонный разговор с Зеленским

Понтифик призвал помочь жителям оккупированных Олешек

Зеленский рассказал об усилении российских атак

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV. Главной темой стала гуманитарная катастрофа во временно оккупированных Олешках. Об этом сообщил глава государства в Telegram.

По словам президента, он подробно проинформировал понтифика о российских ударах по украинским городам и населённым пунктам, а также об обострении ситуации в Олешках. Зеленский отметил, что Украина работает над решениями, которые помогут людям в городе.

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"Его Святейшество сообщил о контактах с российской стороной по этому поводу", - сообщил глава государства.

Во время беседы президент Украины также рассказал об угрозах безопасности и российской эскалации. В частности, он обратил внимание на случаи, когда Украина не получала заблаговременных предупреждений от партнеров о российских баллистических атаках.

По словам Зеленского, такая ситуация повторилась уже трижды за последнее время.

"Пожелал Его Святейшеству полного и скорейшего выздоровления после операции. Мы благодарны за то, что даже в этот непростой личный период Его Святейшество помнит об Украине и молится за наших людей", - рассказал президент.

Что говорят в Ватикане

Как пишет Vatican News, во время беседы Лев XIV напомнил о сложной ситуации в Олешках и упомянул о своем обращении к президенту РФ относительно гуманитарного прекращения огня.

Понтифик выразил надежду, что сотрудничество сторон позволит доставить гражданскому населению продовольствие и медицинскую помощь, а также обеспечить добровольную и безопасную эвакуацию людей. В Святом Престоле подчеркнули, что Папа подтвердил готовность и в дальнейшем содействовать диалогу и установлению мира.

Папа Римский и ситуация в Олешках - новости по теме

Напомним, 16 октября Лев XIV обратился к российскому лидеру с просьбой по поводу ситуации в Олешках. Понтифик в разговоре попросил о перемирии для доставки продовольствия, лекарств и эвакуации гражданского населения.

Как ранее сообщал Главред, Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине. Он подчеркнул необходимость диалога и призвал к переговорам.

Министр внутренних дел Иван Выговский сообщил о ночной операции по доставке гуманитарной помощи в Олешки. По словам министра, Силы обороны доставили почти 4 тонны продуктов, медикаментов и детских наборов.

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О персоне: Папа Лев XIV Папа Лев XIV (лат. Leo XIV; имя при рождении Рóберт Френсис Превост; англ. Robert Francis Prevost; род.14 сентября 1955, Чикаго, Иллинойс, США) - 267-й Папа Римский (от 8 мая 2025 года), американско-перуанскийкатолический прелат, который является главой Католической церкви и сувереном Государства-города Ватикан, пишет Википедия.

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