Папа Римский позвонил Зеленскому после разговора с Путиным — подробности

Главное:
- Папа Лев XIV провел телефонный разговор с Зеленским
- Понтифик призвал помочь жителям оккупированных Олешек
- Зеленский рассказал об усилении российских атак
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV. Главной темой стала гуманитарная катастрофа во временно оккупированных Олешках. Об этом сообщил глава государства в Telegram.
По словам президента, он подробно проинформировал понтифика о российских ударах по украинским городам и населённым пунктам, а также об обострении ситуации в Олешках. Зеленский отметил, что Украина работает над решениями, которые помогут людям в городе.
"Его Святейшество сообщил о контактах с российской стороной по этому поводу", - сообщил глава государства.
Во время беседы президент Украины также рассказал об угрозах безопасности и российской эскалации. В частности, он обратил внимание на случаи, когда Украина не получала заблаговременных предупреждений от партнеров о российских баллистических атаках.
По словам Зеленского, такая ситуация повторилась уже трижды за последнее время.
"Пожелал Его Святейшеству полного и скорейшего выздоровления после операции. Мы благодарны за то, что даже в этот непростой личный период Его Святейшество помнит об Украине и молится за наших людей", - рассказал президент.
Что говорят в Ватикане
Как пишет Vatican News, во время беседы Лев XIV напомнил о сложной ситуации в Олешках и упомянул о своем обращении к президенту РФ относительно гуманитарного прекращения огня.
Понтифик выразил надежду, что сотрудничество сторон позволит доставить гражданскому населению продовольствие и медицинскую помощь, а также обеспечить добровольную и безопасную эвакуацию людей. В Святом Престоле подчеркнули, что Папа подтвердил готовность и в дальнейшем содействовать диалогу и установлению мира.
Папа Римский и ситуация в Олешках - новости по теме
Напомним, 16 октября Лев XIV обратился к российскому лидеру с просьбой по поводу ситуации в Олешках. Понтифик в разговоре попросил о перемирии для доставки продовольствия, лекарств и эвакуации гражданского населения.
Как ранее сообщал Главред, Папа Римский выступил с заявлением о войне в Украине. Он подчеркнул необходимость диалога и призвал к переговорам.
Министр внутренних дел Иван Выговский сообщил о ночной операции по доставке гуманитарной помощи в Олешки. По словам министра, Силы обороны доставили почти 4 тонны продуктов, медикаментов и детских наборов.
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О персоне: Папа Лев XIV
Папа Лев XIV (лат. Leo XIV; имя при рождении Рóберт Френсис Превост; англ. Robert Francis Prevost; род.14 сентября 1955, Чикаго, Иллинойс, США) - 267-й Папа Римский (от 8 мая 2025 года), американско-перуанскийкатолический прелат, который является главой Католической церкви и сувереном Государства-города Ватикан, пишет Википедия.
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