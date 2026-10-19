Отключения света 20 октября: Укрэнерго назвало время и объем ограничений

Кратко:
- В некоторых регионах Украины будут отключать свет
- Графики будут действовать с 06:00 до 23:59
- Объем отключений для населения - от 1 до 2 очередей
Во вторник, 20 октября, в Украине будут применяться графики ограничения потребления электроэнергии. В некоторых регионах свет будут отключать по часам. Об этом сообщило "Укрэнерго".
По данным компании, с 06:00 до 23:59 во всех регионах Украины будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. В этот же период в некоторых областях будут применяться почасовые отключения для всех категорий потребителей в объеме от 1 до 2 очередей.
Причиной ограничений стали последствия массированных российских атак на энергетические объекты.
В "Укрэнерго" предупредили, что из-за российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Украинцам рекомендуют следить за актуальными графиками на официальных страницах местных облэнерго.
Энергетики также призвали экономно расходовать электроэнергию в часы, когда свет есть по графику.
Какими могут быть отключения света зимой - прогноз эксперта
Зимой украинцы могут оставаться без электроэнергии не менее шести часов в сутки. По прогнозу энергетического эксперта Станислава Игнатьева, при среднесуточной температуре -10 °C и отсутствии новых масштабных обстрелов свет могут отключать на два часа утром и на три-четыре часа вечером.
По словам эксперта, наиболее ощутимые ограничения могут коснуться Киева и Киевской области, а также регионов вблизи линии фронта. Речь идет об Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областях.
Игнатьев пояснил, что самыми сложными для энергосистемы будут утренние и вечерние часы, когда потребление электроэнергии растет. Зимой солнечная генерация будет работать менее эффективно, что затруднит балансировку энергосистемы.
"Самое сложное время - это утренние и вечерние часы, когда возникают пики потребления электроэнергии. Зимой солнечная генерация будет работать неэффективно, поэтому нам фактически нечем будет балансировать энергосистему", - подчеркнул эксперт в эфире "Ранок.LIVE".
Отключения света в Украине - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что киевские ТЭЦ прекратили производство электроэнергии и в настоящее время используются преимущественно для теплоснабжения. После ночных ударов под обстрел попали ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая станция.
"Укрэнерго" сообщило о введении графиков ограничения мощности для промышленных потребителей с 06:00 до 23:59. Ограничения для всех категорий потребителей могут составлять от 1 до 2 очередей.
Начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил о повторных ударах по энергетической инфраструктуре области. Он отметил, что в ряде регионов зафиксированы массированные атаки на энергетику. "Укрэнерго" сообщило об отключениях электроэнергии в десяти областях и о том, что более полумиллиона семей остались без света.
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О компании: Укрэнерго
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
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