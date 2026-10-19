Правительство обновило условия "єОсели" для нескольких категорий граждан

В рамках обновленной программы некоторые украинцы смогут платить меньше по кредиту.

https://glavred.info/ukraine/pravitelstvo-obnovilo-usloviya-yeoseli-dlya-neskolkih-kategoriy-grazhdan-10805393.html Ссылка скопирована

Программа расширена с акцентом на поддержку молодых семей / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Главное:

Молодежь сможет оформить ипотеку под 7% годовых на первые три года

За каждого рожденного или усыновленного ребенка ставку снизят на 2%

Для ВПЛ изменили условия участия в программе "єОселя"

Кабмин ввел в программе "єОселя" отдельную "молодежную модель" ипотеки. Она предусматривает ставку 7% годовых на первые три года и скидку в 2% за каждого ребенка, родившегося после оформления кредита.

Соответствующее постановление, как сообщила пресс-служба Минэкономики, правительство приняло 15 октября.

видео дня

Ставка в новой категории будет ступенчатой. С четвертого по десятый год действия договора заемщик будет платить 10% годовых, а начиная с одиннадцатого года - 12%.

Скидка за детей распространяется на каждого ребенка, появившегося в семье заемщика уже после получения ипотеки. Это касается как родных, так и усыновленных детей. Однако ставка не может опускаться ниже 0,1% годовых.

"Программа "єОселя" является одной из самых успешных государственных программ, ведь она предлагает выгодные и гибкие условия кредитования жилья, а также постоянно обновляется в соответствии с потребностями населения. Сегодняшние изменения расширяют возможности кредитования для молодежи и предлагают дополнительные стимулы - снижение базовой ставки за каждого ребенка", - отметил заместитель министра экономики и окружающей среды Виталий Петрук.

Какие еще изменения внесли в программу

Участники "молодежной модели" смогут выбирать квартиры и дома за пределами привычных нормативов. Стоимость и площадь жилья для них могут превышать установленные программой параметры на 40%.

Правительство также расширило географию льгот для прифронтовых регионов. На Николаевскую область теперь распространяются льготные условия покупки жилья, эксплуатируемого более 20 лет.

Постановление по-новому определяет и статус имущественного поручителя. Это третье лицо, которое не является должником по кредиту, но передает в залог или ипотеку собственное имущество или имущественные права. Такими поручителями могут быть члены семьи кандидата или заемщика. Для родственников внутренне перемещенного лица, в пользу которого приобретается жилье, ввели отдельный срок.

Также изменился и порядок проверки имущественного положения кандидатов. 36-месячный период, за который проверяют, не продавал ли кандидат недвижимость, теперь будет отсчитываться не от даты подачи заявления, а от даты заключения кредитного договора. По замыслу правительства, это должно исключить злоупотребления при оформлении кредита.

По словам Петрука, документ также упрощает финансовые требования к банкам-партнерам программы.

Кроме того, участники-ВПЛ отныне обязаны подавать сведения о супругах и родственниках в электронной форме через "Дию".

Что такое Дия / Инфографика: Главред

Последние новости экономики Украины

Напомним, Главред писал, что в Украине продолжают активно расти цены на помидоры. Восходящий ценовой тренд на рынке сформировался еще две недели назад. Такую ситуацию аналитики рынка связывают с довольно существенным сокращением предложения этой продукции на рынке на фоне достаточно высокого спроса на тепличные помидоры.

Ранее стало известно, что в Украине зимой ожидается дефицит качественного картофеля, а возможности для импорта будут ограниченными из-за сокращения европейского урожая.

Накануне сообщалось, что клиентка Приватбанка заявила, что не может воспользоваться социальной выплатой, поступившей на заблокированный счет, несмотря на успешное прохождение финансового мониторинга.

Другие новости:

Об источнике: Министерство экономики Украины Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины (Минэкономики Украины) - министерство Украины. Создано 9 декабря 2010 года как Министерство экономического развития и торговли Украины. В 2019-2021 годах - Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021-2025 годах - Министерство экономики Украины. С 2025 года должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины занимает Алексей Соболев, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред