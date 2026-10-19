Правительство обновило условия "єОсели" для нескольких категорий граждан

Главное:
- Молодежь сможет оформить ипотеку под 7% годовых на первые три года
- За каждого рожденного или усыновленного ребенка ставку снизят на 2%
- Для ВПЛ изменили условия участия в программе "єОселя"
Кабмин ввел в программе "єОселя" отдельную "молодежную модель" ипотеки. Она предусматривает ставку 7% годовых на первые три года и скидку в 2% за каждого ребенка, родившегося после оформления кредита.
Соответствующее постановление, как сообщила пресс-служба Минэкономики, правительство приняло 15 октября.
Ставка в новой категории будет ступенчатой. С четвертого по десятый год действия договора заемщик будет платить 10% годовых, а начиная с одиннадцатого года - 12%.
Скидка за детей распространяется на каждого ребенка, появившегося в семье заемщика уже после получения ипотеки. Это касается как родных, так и усыновленных детей. Однако ставка не может опускаться ниже 0,1% годовых.
"Программа "єОселя" является одной из самых успешных государственных программ, ведь она предлагает выгодные и гибкие условия кредитования жилья, а также постоянно обновляется в соответствии с потребностями населения. Сегодняшние изменения расширяют возможности кредитования для молодежи и предлагают дополнительные стимулы - снижение базовой ставки за каждого ребенка", - отметил заместитель министра экономики и окружающей среды Виталий Петрук.
Какие еще изменения внесли в программу
Участники "молодежной модели" смогут выбирать квартиры и дома за пределами привычных нормативов. Стоимость и площадь жилья для них могут превышать установленные программой параметры на 40%.
Правительство также расширило географию льгот для прифронтовых регионов. На Николаевскую область теперь распространяются льготные условия покупки жилья, эксплуатируемого более 20 лет.
Постановление по-новому определяет и статус имущественного поручителя. Это третье лицо, которое не является должником по кредиту, но передает в залог или ипотеку собственное имущество или имущественные права. Такими поручителями могут быть члены семьи кандидата или заемщика. Для родственников внутренне перемещенного лица, в пользу которого приобретается жилье, ввели отдельный срок.
Также изменился и порядок проверки имущественного положения кандидатов. 36-месячный период, за который проверяют, не продавал ли кандидат недвижимость, теперь будет отсчитываться не от даты подачи заявления, а от даты заключения кредитного договора. По замыслу правительства, это должно исключить злоупотребления при оформлении кредита.
По словам Петрука, документ также упрощает финансовые требования к банкам-партнерам программы.
Кроме того, участники-ВПЛ отныне обязаны подавать сведения о супругах и родственниках в электронной форме через "Дию".
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Об источнике: Министерство экономики Украины
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