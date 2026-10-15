Доллар, евро и злотый синхронно упали: курс валют на 16 октября

Гривна укрепила свои позиции перед выходными.

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Курс валют на 16 октября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой официальный курс доллара установил НБУ на 16 октября

Сколько стоят евро и польский злотый в пятницу

Как изменились курсы валют по сравнению с 15 октября

На пятницу, 16 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар, евро и польский злотый подешевели по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 16 октября установлен на уровне 44,89 грн/долл. Накануне, 15 октября, американская валюта стоила 44,98 грн/долл. Таким образом, за день доллар подешевел примерно на 9 копеек.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 16 октября составляет 50,31 грн/евро. В четверг, 15 октября, европейская валюта стоила 50,35 грн/евро. Таким образом, за сутки евро подешевел примерно на 4 копейки.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 16 октября установлен на уровне 11,51 грн/злотый. Днем ранее польская валюта стоила 11,53 грн/злотый. За сутки злотый подешевел примерно на 2 копейки.

Что будет с курсом доллара и евро в ближайшее время - мнение эксперта

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что резких курсовых потрясений в ближайшее время не ожидается, однако стабильность гривни все больше зависит от валютных интервенций Национального банка Украины. За последние два месяца их объем вырос на 30–35% - примерно с $0,9 млрд до $1,2 млрд в неделю.

Среди факторов давления на гривну банкир назвал войну, инфляцию, ущерб, нанесенный предприятиям, удорожание логистики и зависимость Украины от импорта. По его словам, разница между импортом и экспортом приблизилась к $40 млрд, а ввоз товаров почти в 2,5 раза превысил вывоз. Из-за этого спрос на иностранную валюту остается высоким.

Лесовой подчеркнул, что дальнейшая стабильность курса будет зависеть от способности НБУ сглаживать дисбаланс на валютном рынке. Резкие колебания могли бы усилить инфляционные ожидания и стимулировать население более активно покупать доллары и евро. В то же время война, высокий импортный спрос и торговый дисбаланс остаются факторами риска для гривни.

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил о возможных колебаниях курса доллара и евро в начале октября. Он подчеркнул, что роль регулятора является ключевой для поддержания равновесия на валютном рынке.

Финансовый аналитик Алексей Кущ сообщил о кратковременном преодолении долларом отметки в 45 гривен. В комментарии он отметил, что кратковременный прорыв произошел из-за человеческого фактора и технической ошибки.

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на 15 октября, по которым доллар и евро подешевели. Официальный курс доллара составил 44,98 грн, евро - 50,35 грн, а польского злотого - 11,53 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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