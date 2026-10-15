Новые колебания на рынке валют: банкир сказал, что будет с курсом доллара и евро

Лесовой заверил, что в ближайшее время не стоит ожидать потрясений на валютном рынке, однако возможны небольшие колебания.

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Прогноз курса валют в Украине на 19–25 октября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Что сказал Лесовой:

Курс доллара и евро на следующей неделе останется относительно стабильным

Война, инфляция и высокий импортный спрос усиливают давление на гривну

Курс доллара на межбанке 19–25 октября, вероятно, будет держаться в коридоре 44,85–45,25 грн, а евро - 50–51 грн. Однако эта относительная стабильность все больше опирается на интервенции НБУ, объемы которых за последние два месяца выросли на 30–35%.

Об этом в комментарии Главреду сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. Несмотря на серьезные угрозы для гривны, резких потрясений в ближайшее время специалист не ожидает.

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"В период с 19 по 25 октября валютный рынок, скорее всего, будет функционировать в обычном режиме: значительное фундаментальное давление будет сочетаться с относительно небольшими курсовыми колебаниями", - отмечает Лесовой.

Наличный доллар, по его прогнозу, будет стоить 44,8–45,5 грн, а евро - 50–52 грн. Ежедневные изменения на межбанке не превысят 5–15 копеек, в коммерческих банках - 10–20 копеек, в обменных пунктах - 30 копеек.

В течение недели курс может отклониться от исходного уровня в среднем на 1–1,5%. В то же время условия, в которых формируется курс, сейчас значительно жестче, чем несколько месяцев назад.

"Война переходит в очередную жесткую фазу, и это напрямую влияет на экономику. Отключения электроэнергии, повреждения предприятий, удорожание логистики, необходимость ремонта и резервного питания увеличивают расходы бизнеса. Эти расходы постепенно отражаются на конечной цене продукции", - предупреждает Лесовой.

Банкир отметил, что инфляция остается одним из весомых источников давления на гривну.

Интерес к валютам в Украине ослабевает

Еще одна уязвимая точка - зависимость от зарубежных поставок. Топливо, оборудование, технику, сырье и комплектующие бизнес в значительной степени закупает за рубежом.

По данным банкира, разница между импортом и экспортом приблизилась к $40 млрд, а ввоз товаров почти в 2,5 раза превысил вывоз. Из-за этой диспропорции интерес к доллару и евро не ослабевает.

Курс доллара / Инфографика: Главред

"Экспортная выручка не может полностью покрыть валютные потребности импортеров, поэтому на межбанковском рынке постоянно возникает разрыв между спросом и естественным предложением. Нацбанк фактически берет на себя роль механизма, который этот разрыв компенсирует", - отмечает Лесовой.

Масштаб этой поддержки виден по объемам интервенций. Если в первом полугодии регулятор в среднем продавал около $0,9 млрд в неделю, то в течение последних двух месяцев - уже примерно $1,2 млрд.

Нацбанк не отпускает курс

По оценке банкира, нынешнее равновесие курса в значительной степени поддерживается именно благодаря системному вмешательству НБУ. Впрочем, такой подход регулятора вполне оправдан.

"Резкие скачки курса затруднили бы финансовое планирование бизнеса, усилили бы инфляционные ожидания и могли бы спровоцировать дополнительный спрос населения на валюту. А при нынешнем уровне неопределенности поведенческий фактор приобретает особое значение", - объясняет он.

Ключевую роль играет психология вкладчиков, которые в кризисные времена ищут надежную гавань для своих денег.

"Если гривна остается относительно стабильной, а депозитные ставки и ОВГЗ обеспечивают доходность, часть сбережений остается в национальной валюте. Если же возникает ощущение потери контроля, спрос на доллар и евро может вырасти очень быстро", - предупреждает Лесовой.

По его словам, валютная политика сегодня не сводится лишь к продаже долларов. Регулятор сочетает управляемую гибкость курса с балансированием межбанковского рынка и поддержанием привлекательности гривневых вложений. Однако гарантий сохранения нынешнего затишья специалист не дает.

"Война, торговый дисбаланс и высокий импортный спрос никуда не исчезли, и поэтому способность Нацбанка своевременно сглаживать это давление будет оставаться ключевым условием стабильности", - убежден банкир.

Чего ждать от доллара зимой - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам финансового аналитика Алексея Куща, сейчас рынок держится в узких рамках 44–45 гривен, а наличные котировки находятся на уровне 44,85–45 гривен - фактически удерживая ту самую психологическую отметку.

Следующей ступенью аналитик называет коридор 46–47 гривен за доллар, и достичь его рынок может уже этой зимой. Дальнейшее движение в сторону 50 гривен будет зависеть исключительно от динамики поступления внешней финансовой помощи.

Курс валют в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что 15 октября Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар и евро подешевели, а польский злотый незначительно подорожал по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ранее стало известно, что курс доллара на межбанке в Украине до 18 октября будет удерживаться в пределах 44,7–45,3 грн, а евро будет колебаться в пределах 50–51,5 грн.

Накануне сообщалось, что доллар в октябре удержится в пределах 44,6–45,4 грн/доллар, а евро - ориентировочно 51,8–53 грн/евро, несмотря на рост количества факторов давления на гривну.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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