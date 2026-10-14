Доллар и евро внезапно обвалились после скачка: курс валют на 15 октября

Официальный курс доллара в Украине опустился ниже 45 гривен.

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Курс валют на 15 октября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой курс доллара установил НБУ на 15 октября

Сколько стоят евро и польский злотый 15 октября

Как изменились официальные курсы валют по сравнению с предыдущим днём

В четверг, 15 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар и евро подешевели, а польский злотый незначительно подорожал по сравнению с предыдущим банковским днём. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Курс доллара

Официальный курс доллара США на 15 октября установлен на уровне 44,98 грн/долл. Накануне, 14 октября, американская валюта стоила 45,08 грн/долл. Таким образом, доллар подешевел примерно на 10 копеек.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро

Официальный курс евро на 15 октября составляет 50,35 грн/евро. Днем ранее европейская валюта стоила 50,44 грн/евро. За сутки курс евро снизился примерно на 9 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого

Официальный курс польского злотого на 15 октября установлен на уровне 11,53 грн/злотый. Накануне злотый стоил 11,52 грн/злотый. Таким образом, польская валюта подорожала примерно на 1 копейку.

Когда курс доллара может подскочить до 47 гривен - мнение эксперта

Доллар в Украине впервые в истории достиг отметки 45,06 грн, после чего Национальный банк вернул его к отметке 44,86 грн. Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире "Новости.LIVE" объяснил, что кратковременный скачок произошел из-за человеческого фактора и ошибки при принятии решения.

"Человек, принимавший решение, просто не доработал. Он, знаете, не осознал важность исторического момента и, соответственно, не понял всех последствий своих технических действий", - отметил Кущ.

По словам аналитика, остановки девальвации гривны ожидать не стоит. Сейчас курс доллара находится в пределах 44–45 грн, однако уже зимой американская валюта может подорожать до 46–47 грн. Дальнейшее приближение к отметке 50 грн будет зависеть от объемов и темпов поступления международной финансовой помощи.

В течение ближайших 12 месяцев гривна может потерять до 10% стоимости, а курс доллара будет колебаться в диапазоне 44–50 грн, прогнозирует Кущ. В то же время международные резервы НБУ и дальнейшее поступление внешнего финансирования будут сдерживать более быстрое ослабление национальной валюты.

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Всемирный банк пересмотрел прогноз по экономике Украины. В отчете организация ухудшила прогноз и указала на продолжительность активных боевых действий в 2027 году. Отчет прогнозирует рост ВВП на 1,5% в 2027 году и на 1,2% в 2026 году.

Банкир Тарас Лесовой прогнозирует, что курс доллара на уровне 44,7–45,3 останется ориентиром на период 12–18 октября. Он также отметил, что спрос может превышать предложение на 15–20% и что курс евро будет колебаться в пределах 50–51,5 грн.

Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют накануне. Согласно обнародованным данным, курс валют на 14 октября показал подорожание основных валют. Официальный курс доллара 14 октября составил 45,08 грн, евро - 50,44 грн, а злотый - 11,52 грн.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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