Отключение света 19 октября: в Укрэнерго раскрыли, будут ли ограничения в понедельник

Главное:
- 19 октября в Украине будут действовать графики отключения света
- Ограничения для всех потребителей будут действовать с 06:00 до 23:59
- Причина отключений - последствия российских атак на энергообъекты
В понедельник, 19 октября, в нескольких областях Украины введут графики почасовых отключений электроэнергии.
Ограничения будут действовать в течение всего дня из-за последствий массированных российских атак на энергетические объекты. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
По информации компании, графики почасовых отключений для всех категорий потребителей будут применяться с 06:00 до 23:59. Ограничения будут составлять от 1 до 2 очередей.
В это же время, с 06:00 до 23:59, будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
"Внимание! Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе", - подчеркнули в "Укрэнерго".
Также в компании призвали экономно расходовать электроэнергию, когда она появляется по графику.
Какими могут быть отключения зимой - мнение эксперта
Зимой в Украине отключения электроэнергии могут длиться не менее шести часов в сутки. По прогнозу энергетического эксперта Станислава Игнатьева, при среднесуточной температуре -10 °C и при отсутствии новых значительных обстрелов свет могут отключать утром на два часа, а вечером - на три-четыре часа.
По его словам, наиболее ощутимые ограничения могут коснуться Киева и Киевской области, а также регионов вблизи линии фронта: Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Сумской и Черниговской областей.
Эксперт отметил в эфире "Ранок.LIVE", что самыми сложными для энергосистемы будут утренние и вечерние часы, когда потребление электроэнергии растет. Зимой солнечная генерация будет работать менее эффективно, поэтому возможности сбалансировать энергосистему будут ограниченными.
"Самое сложное время - это утренние и вечерние часы, когда возникают пики потребления электроэнергии. Зимой солнечная генерация будет работать неэффективно, поэтому нам фактически нечем будет балансировать энергосистему", - подчеркнул Игнатьев.
Отключения света - последние новости
Как сообщал Главред, в Киеве отказались от привычного деления потребителей на очереди и подочереди при составлении графиков стабилизационных отключений электроэнергии. Теперь график формируется отдельно для каждого дома с учетом особенностей подключения к электросети.
Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что масштабные отключения электроэнергии этой зимой возможны в Киеве, Одессе, Кривом Роге и Харькове, однако сценария с многонедельными отключениями для большей части страны нет.
Ранее председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил о возможных длительных отключениях света в столице. Он отметил, что киевляне могут оставаться без света до 14–16 часов в сутки в случае новых атак.
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О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, выполняющий функции оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии по магистральным электросетям от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, сообщает Википедия.
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