Мощная негативная энергетика: что нельзя приносить на кладбище

Кладбище очень мощное энергетически место, поэтому важно знать, как правильно себя вести, можно ли приносить на могилу цветы из дома и многое другое.

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Можно ли приносить на могилу цветы из дома / Коллаж: Главред, фото: flickr

Поведение на кладбище кардинально отличается от привычного, ведь бытует немало примет и верований относительно силы кладбища и душ умерших. Поэтому каждый раз во время посещения нужно задумываться, что надо говорить на кладбище когда приходишь и уходишь, а также что можно приносить на могилы.

Пользователи Quora поделились своими правилами и рассказали, можно ли вещи из дома относить на кладбище. Один из них написал, что приносить на могилы можно только живые и искусственные цветы, флажки, надгробные вазы, маленькие сувениры, устойчивые к погодным условиям, фонари и лампадки.

Другой пользователь ответил, можно ли нести игрушки из дома на кладбище. По его словам, если похоронен ребенок, то игрушки, свечи и сладости уместно класть на могилу, но важно следить, чтобы не было нагромождения вещей.

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Однако священники предостерегают, что могила - не место для пиршества с большим количеством пищи, или тем более алкоголя. Если вы хотите принести вкусности погибшему, оставьте небольшой дар на могиле, но ни в коем случае не употребляйте пищу или напитки рядом с ней.

Остается вопрос, можно ли приносить на могилу цветы из дома. Согласно этическим правилам и религиозным канонам, это не запрещено. Также нет и негативных примет относительно оставления на могиле цветов из дома.

Что такое Quora Quora - это социальный веб-сайт вопросов и ответов и онлайн-рынок знаний со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, штат Калифорния. Он был основан 25 июня 2009 года и стал общедоступным 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и комментируя ответы, предоставленные другими пользователями. По состоянию на 2020 г. веб-сайт посещали 300 миллионов пользователей ежемесячно, сообщает Википедия.

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