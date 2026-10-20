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Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф

Инна Ковенько
20 октября 2026, 05:01
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Обычная специя из кухонного шкафа может помочь снизить риск появления пищевой моли.
Пищевая моль будет обходить кухню: какую специю положить в кухонный шкаф
Как избавиться от пищевой моли / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от пищевой моли
  • Какая специя отпугивает пищевую моль
  • Как предотвратить повторное появление вредителей

Пищевая моль - один из самых нежелательных "гостей" в кладовой или кухонных шкафах. Она появляется преимущественно осенью, когда запасы круп, муки и макарон хранятся в открытых упаковках. Если вы заметили тонкие ниточки, похожие на паутину, или мелкие дырочки в пакете, это означает, что внутри уже поселились личинки моли.

Главред расскажет, как избавиться от вредителей в кладовой с помощью простой специи.

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Какая специя поможет отпугнуть моль

Эксперты советуют использовать сушеный лавровый лист, пишет Kertvar. Его резкий аромат отпугивает моль, поэтому специю можно разложить на полках кладовой или кухонных шкафов. Несколько листьев стоит положить и в коробки с мукой, рисом или макаронами. Важно помнить, что запах со временем исчезает, поэтому листья нужно обновлять каждые несколько месяцев.

Дополнительные натуральные средства

Помимо лаврового листа, эффективны ягоды можжевельника и гвоздика. Они также обладают сильным ароматом, который дезориентирует насекомых и снижает риск повторного заражения. Такие специи можно размещать рядом с продуктами, чтобы создать естественный барьер для моли.

Где нельзя хранить крупы
Где нельзя хранить крупы / Инфографика: Главред

Что делать, если моль уже появилась

Лавровый лист помогает предотвратить появление моли, но не уничтожает её. Если насекомое уже поселилось в продуктах, нужно действовать радикально. Сначала проверьте все запасы: муку, крупы, рис, макароны, мюсли, орехи и сухофрукты. Всё, где есть паутинка, личинки или дырочки, следует немедленно выбросить.

Далее необходимо полностью очистить полки: убрать крошки, рассыпанную муку и пыль даже из углов и щелей. После этого продукты следует хранить только в плотно закрытых контейнерах или стеклянных банках. Даже небольшая щель в пакете может стать путем для моли.

Как не допустить появления моли

Регулярно осматривайте полки и открытые упаковки. Если в течение нескольких недель вы не увидите новых бабочек, это означает, что источник заражения устранен.

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Об источнике: Kertvár.hu

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