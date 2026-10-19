Как за три минуты размягчить сливочное масло из холодильника — лайфхак

Блогерша показала, как размягчить сливочное масло без микроволновки.

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Как быстро размягчить сливочное масло / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Как размягчить масло после хранения в холодильнике

Сколько времени нужно для размягчения масла

Сливочное масло после холодильника часто становится слишком твердым, из-за чего его неудобно намазывать на хлеб или добавлять в готовые блюда. Чтобы не ждать, пока продукт нагреется до комнатной температуры, можно воспользоваться простым кухонным лайфхаком.

Главред узнал, что украинская блогерша Ирина Денисенко в TikTok рассказала, как размягчить масло всего за несколько минут с помощью горячей миски.

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Как быстро размягчить сливочное масло из холодильника

Сначала нужно налить в миску кипяток, дать посуде прогреться, а затем вылить воду. После этого горячую миску следует перевернуть и накрыть ею масло.

Как правильно хранить сливочное масло в морозилке / Инфографика: Главред

"Накройте масло горячей миской, просто переверните её дном вверх. Подождите 2–3 минуты - и всё. Масло станет мягким, как надо", - отметила Денисенко.

Размягченное сливочное масло удобнее намазывать на хлеб, использовать для бутербродов или добавлять в различные блюда. Оно легче распределяется по поверхности и не требует сильного давления ножом.

Видео с лайфхаком можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Ирина Денисенко Ирина Денисенко - украинская блогерша, которая делится на своей странице в Instagram лайфхаками по уходу за домом, уборке, а также рецептами и интересными идеями.

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