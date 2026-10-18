Отбивные получатся сочными и нежными: что нужно сделать с мясом перед жаркой

Даже качественная свинина может стать сухой при жарке, если неправильно нарезать или отбить мясо.

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Как жарить свиные отбивные / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему свиные отбивные получаются сухими

Когда солить свиные отбивные, чтобы они оставались сочными

Как жарить отбивные, чтобы получить золотистую корочку и нежную середину

Чтобы свиные отбивные были нежными внутри и имели золотистую корочку, важно правильно подготовить мясо. Слишком сильные удары толкушкой могут повредить волокна, а слишком тонкие кусочки быстро пересыхают, пишет Pysznosci.

Главред расскажет о нескольких простых хитростях, которые помогут сохранить сочность мяса во время жарки.

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На куски какой толщины нарезать мясо

Нарежьте свиную вырезку ломтиками толщиной примерно 1,5 см, а затем отбейте до 5–7 мм. Так мясо быстро приготовится, а панировка успеет подрумяниться. Не делайте кусочки слишком тонкими: они быстрее теряют влагу во время жарки. Также следите, чтобы толщина была равномерной, иначе тонкие края пересохнут, пока середина дойдет до готовности.

Как отбить свинину, чтобы не было дыр

Накройте мясо пищевой пленкой или положите в разрезанный пакет. Используйте плоскую сторону кухонного молотка, ведь острые зубцы могут повредить волокна. Отбивайте кусочки короткими равномерными ударами, начиная с середины и постепенно переходя к краям. Не бейте слишком сильно, особенно по тонким краям. Если молотка нет, подойдет небольшая кастрюля с толстым дном.

Когда солить свиные отбивные

Мясо можно посолить непосредственно перед панировкой или за 40–60 минут до жарки. Во втором случае оставьте его в холодильнике, а перед панировкой промокните бумажным полотенцем. За это время соль проникнет в мясо и повлияет на мышечные белки, помогая удерживать влагу.

Не панируйте влажные кусочки, ведь из-за избытка влаги мука и сухари хуже будут держаться на поверхности.

Как жарить отбивные, чтобы они не были сухими

Выкладывайте панированное мясо на хорошо разогретую сковороду с маслом. Не кладите слишком много кусочков одновременно, чтобы температура не снижалась. Жарьте отбивные до готовности, не передерживая на огне: тонкие кусочки готовятся быстро, а длительное жарка делает их сухими.

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Об источнике: Pysznosci Pyszności - это название кулинарной книги и одноимённого сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

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