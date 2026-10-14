Мясо в духовке получится сочным и нежным: что добавить перед приготовлением

Чтобы мясо в духовке не стало сухим и жестким, важно правильно подготовить его ещё до начала приготовления.

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Как запечь сочное мясо в духовке / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как сделать мясо мягким и сочным

Как правильно замариновать мясо

Сколько времени нужно мариновать курицу и свинину перед приготовлением

Запеченное мясо часто получается сухим и жестким, даже если тщательно подобрать специи и следить за временем в духовке. Кулинары советуют обратить внимание на подготовку продукта еще до приготовления.

Главред расскажет, какой маринад поможет сделать мясо нежным внутри и хрустящим снаружи.

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Как вкусно замариновать мясо

Чтобы мясо оставалось нежным внутри и приобрело аппетитную корочку, достаточно всего двух ингредиентов - натурального йогурта и горчицы, пишет Zagreb.info. Йогурт благодаря молочной кислоте размягчает волокна и помогает удержать влагу, а горчица придает выразительный вкус и способствует образованию золотистой корочки. Такое сочетание хорошо работает как со свининой, так и с курицей или говядиной.

Как правильно мариновать

На один килограмм мяса понадобится примерно 200 граммов густого йогурта без добавок и две столовые ложки мягкой горчицы. Смесь следует тщательно перемешать с солью и равномерно нанести на кусок мяса. Затем мясо следует положить в герметичную емкость и оставить в холодильнике. Курице хватит нескольких часов, а свинину или крупные куски говядины можно держать дольше. В то же время слишком длительное пребывание в кислой среде может изменить текстуру поверхности, поэтому мариновать несколько дней не стоит.

Что нужно сделать перед запеканием

Перед тем как поставить мясо в духовку, нужно снять излишки маринада. Тонкий слой стоит оставить - он поможет образовать корочку. Если же оставить толстый слой йогурта, кусок будет больше тушиться, чем запекаться, и потеряет сочность.

Как получить хрустящую корочку

Чтобы поверхность хорошо подрумянилась, важно не перегружать её влажной смесью. Излишек йогурта замедляет процесс образования корочки, поэтому мясо может сначала тушиться в собственном соку. Кроме того, следует правильно подобрать температуру и время приготовления в соответствии с видом мяса и его размером.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке / Инфографика: Главред

Что делать после запекания

Еще одна распространенная ошибка - нарезать кусок сразу после вынимания из духовки. Кулинары советуют дать ему несколько минут "отдохнуть". За это время соки равномерно распределятся внутри, и мясо останется нежным даже после нарезки.

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