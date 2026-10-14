Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Яблочное варенье - универсальный десерт, который можно добавлять в выпечку, использовать в качестве намазки на хлеб или даже есть просто так. А приготовить такое варенье можно всего из трех ингредиентов.
Главред узнал, что рецептом варенья из яблок в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Диана Куликовская.
Яблочное варенье - рецепт
Ингредиенты:
- Очищенные яблоки 2 кг
- Сахар 1 кг
- Корица 1/2 ч. л.
Яблоки нарезаем на небольшие кусочки и выкладываем вместе с сахаром и корицей в кастрюлю. Ставим кастрюлю на огонь и варим яблоки на медленном огне, пока они не пустят сок. Далее варим яблоки ещё 15–20 минут до мягкости.
Следующим шагом измельчаем яблоки с помощью блендера или толкушки. Готовим варенье ещё 40 минут на среднем огне. После этого раскладываем его по стерилизованным банкам.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом яблочного варенья можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: Диана Куликовская
Диана Куликовская - украинская блогерша, на страницы которой в соцсетях подписаны более 70 тысяч пользователей. Диана делится пошаговыми рецептами сбалансированных блюд.
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