Лучший рецепт яблочного варенья на зиму — готовится из трёх ингредиентов

Рецепт яблочного варенья, которое зимой съедят в первую очередь.

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Рецепт нежного яблочного варенья / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Яблочное варенье - универсальный десерт, который можно добавлять в выпечку, использовать в качестве намазки на хлеб или даже есть просто так. А приготовить такое варенье можно всего из трех ингредиентов.

Главред узнал, что рецептом варенья из яблок в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Диана Куликовская.

Яблочное варенье - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Очищенные яблоки 2 кг

Сахар 1 кг

Корица 1/2 ч. л.

Яблоки нарезаем на небольшие кусочки и выкладываем вместе с сахаром и корицей в кастрюлю. Ставим кастрюлю на огонь и варим яблоки на медленном огне, пока они не пустят сок. Далее варим яблоки ещё 15–20 минут до мягкости.

Следующим шагом измельчаем яблоки с помощью блендера или толкушки. Готовим варенье ещё 40 минут на среднем огне. После этого раскладываем его по стерилизованным банкам.

Как правильно стерелизовать банки / Инфографика: Главред

Приятного аппетита!

Видео с рецептом яблочного варенья можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: Диана Куликовская Диана Куликовская - украинская блогерша, на страницы которой в соцсетях подписаны более 70 тысяч пользователей. Диана делится пошаговыми рецептами сбалансированных блюд.

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