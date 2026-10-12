Жареная печень будет таять во рту: когда добавлять соль, чтобы она не стала жесткой

Куриная печень может оставаться нежной и сочной после жарки, если знать несколько секретов.

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Как жарить куриную печень / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Почему куриная печень становится сухой и жесткой при жарке

Когда нужно солить печень

Как пожарить куриную печень с луком, чтобы она осталась сочной

Куриная печень доступна по цене, быстро готовится и может стать настоящим деликатесом, если знать несколько важных правил. Однако у многих вместо нежных кусочков получается сухое и жесткое блюдо. Причина - распространенные ошибки, которые допускают еще до того, как печень попадает на сковороду.

Главред расскажет, как правильно готовить печень, чтобы она таяла во рту.

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Почему печень становится жесткой

Чаще всего проблема возникает из-за неправильного использования соли, пишет Pysznosci. Если посолить печень перед жаркой, она потеряет влагу ещё до того, как образуется корочка. В результате кусочки не обжариваются, а тушатся в собственном соку, становясь сухими и резиновыми.

Вторая распространенная ошибка - пережаривание. Куриной печени достаточно 2–3 минут с каждой стороны, иначе нежный белок быстро сворачивается, превращая продукт в плотную массу.

Как правильно готовить печень

Перед жаркой печень нужно тщательно подготовить: удалить пленки и прожилки, промыть холодной водой и хорошо просушить бумажным полотенцем. Влажная поверхность снижает температуру масла, из-за чего мясо не получает нужной корочки.

Для аромата рекомендуем обжарить лук отдельно на смеси сливочного масла и растительного масла, а затем добавить его к готовой печени. Саму печень перед жаркой можно слегка присыпать мукой - это поможет образовать нежную золотистую корочку. Жарить следует небольшими порциями, чтобы кусочки не соприкасались друг с другом.

В конце вместе с луком добавьте в блюдо перец и майоран. Соль также следует добавлять только после снятия блюда с огня.

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Об источнике: Pysznosci Pyszności - это название кулинарной книги и одноимённого сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

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