Не только молоко и масло: что добавить в воду для идеального картофельного пюре

Читайте в материале:
- Как приготовить картофельное пюре без комочков
- Как сделать картофельное пюре более нежным
- Зачем добавлять уксус в воду при варке картофеля для пюре
Картофельное пюре прекрасно сочетается с мясом, рыбой или овощными соусами, но именно техника приготовления определяет, будет ли гарнир нежным и кремовым или останется с комочками. Один из простых приёмов, который стоит взять на вооружение, - добавление небольшого количества уксуса в воду во время варки, пишет Главред со ссылкой на Pysznosci.
Зачем добавлять уксус в пюре
Примерно 15 мл яблочного или слабого спиртового уксуса на килограмм картофеля создают кислую среду, которая уплотняет внешний слой клубня. Благодаря этому картофель не разваливается в воде, не впитывает лишнюю жидкость и после слива воды становится более сухим. Это важно для будущей консистенции пюре: оно получается более однородным и не водянистым.
Как правильно варить картофель
Для пюре лучше всего подходит мучнистый картофель - тип C или BC. Он содержит больше крахмала, легко разваривается и образует нежную текстуру. Картофель следует класть в холодную подсоленную воду, варить под крышкой на небольшом огне. Такой способ обеспечивает равномерное размягчение, и середина не остается тверже, чем края.
Готовность легко проверить вилкой: она должна входить без сопротивления. Недоварённые клубни не поддадутся даже самому лучшему толкушку и оставят комки.
Секреты кремовой текстуры
После слива воды оставьте картофель в горячей кастрюле ещё на минуту - лишняя влага испарится. Только тогда добавляйте теплое молоко и сливочное масло. Холодные ингредиенты быстро охлаждают картофель, из-за чего пюре может потерять нежность.
Не используйте блендер или кухонный комбайн, ведь они разрушают крахмал и превращают пюре в липкую массу. Лучше всего подойдет классическая толкушка или пресс для картофеля.
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Об источнике: Pysznosci
Pyszności - это название кулинарной книги и одноимённого сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.
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