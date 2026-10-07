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Грибы не потеряют вкус и аромат: секретный трюк во время сушки в духовке

Инна Ковенько
7 октября 2026, 04:23
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Рассказываем, как высушить грибы в духовке так, чтобы они не потеряли аромат и хорошо хранились всю зиму.
Грибы не потеряют вкус и аромат: секретный трюк во время сушки в духовке
Как сушить грибы в духовке / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как сушить грибы в духовке, чтобы они не потеряли вкус и аромат
  • Зачем оставлять щель в дверце духовки во время сушки
  • Какая температура нужна для сушки грибов

Осень традиционно ассоциируется с полными корзинами грибов, которые мы приносим из леса. Один из самых удобных способов сохранить урожай - это сушка. Если дома нет специальной сушилки, обычная духовка вполне справляется с этой задачей. Главное - знать несколько простых правил, которые гарантируют качественный результат, пишет Главред со ссылкой на Pysznosci.

Почему грибы портятся в закрытой духовке

Свежие белые грибы, подберезовики или подосичники почти на девяносто процентов состоят из воды. Если поставить их в плотно закрытую духовку, в камере быстро образуется густой пар. Вместо постепенного испарения влаги грибы фактически начинают вариться в собственном соку. Они темнеют, теряют аромат, а после хранения в банках быстро покрываются плесенью.

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Хитрость с деревянной ложкой

Чтобы избежать этой проблемы, достаточно оставить небольшую щель в дверце духовки. Самый простой способ - вставить ручку деревянной ложки или винную пробку. Благодаря этому влага свободно выходит наружу, а грибы равномерно подсушиваются. Такая циркуляция воздуха предотвращает образование конденсата и гарантирует правильный процесс сушки.

При какой температуре сушить грибы

Духовку следует настроить на температуру не выше 40–50 °C, желательно с включенным вентилятором. Если нагрев будет сильнее, грибы быстро затвердеют снаружи, но останутся влажными внутри. В результате вся партия станет непригодной. Обычно процесс длится от четырёх до шести часов, в зависимости от толщины кусочков.

Какие грибы можна замораживать
Какие грибы можна замораживать / Инфографика: Главред

Как правильно подготовить грибы

Новички часто допускают ошибку, промывая урожай под проточной водой. Шляпки действуют как губка и мгновенно впитывают жидкость, что удвояет время сушки. Поэтому грибы очищают только сухим способом - ножом, щёткой или слегка влажной тряпкой. Затем их нарезают ровными ломтиками толщиной около пяти миллиметров и раскладывают одним слоем на противень или решётку, не допуская перекрывания.

Признаки готовности

Правильно высушенный гриб должен оставаться немного гибким, но при более сильном изгибе он ломается с характерным хрустом. Именно такая консистенция свидетельствует о готовности продукта к хранению.

Как хранить сушеные грибы

После остывания их укладывают в герметичные сухие банки. На дно можно положить лавровый лист - он эффективно отпугивает пищевую моль и помогает сохранить урожай без повреждений.

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Об источнике: Pysznosci

Pyszności - это название кулинарной книги и одноимённого сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

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