Сытный осенний салат "Яркий": рецепт вкусного ужина за 7 минут

Рецепт салата, который легко заменит полноценный прием пищи.

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Рецепт сытного и очень вкусного салата / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Морковь по-корейски можно есть не только как полноценную закуску. Из нее легко и быстро готовится сытный салат, который станет фаворитом осени.

Главред узнал, что рецептом салата "Яркий" на своём YouTube-канале поделился украинский кулинарный блогер Алексей Крючков.

Салат "Яркий" - рецепт

Ингредиенты:

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Морковь по-корейски 400 г

Консервированная кукуруза 1 банка

Консервированный горошек 1 банка

Сырокопченая колбаса 250–300 г

Растительное масло 1 ст. л.

Горчица 1 ст. л.

Лимонный сок 1 ч. л.

Колбасу нарезаем мелкими кубиками. Смешиваем её с морковью по-корейски, кукурузой и горошком. Заправляем салат растительным маслом, горчицей и лимонным соком.

Приятного аппетита!

Смотрите видео с рецептом салата:

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О персоне: Алексей Крючков Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.

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