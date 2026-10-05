Сытный осенний салат "Яркий": рецепт вкусного ужина за 7 минут

Морковь по-корейски можно есть не только как полноценную закуску. Из нее легко и быстро готовится сытный салат, который станет фаворитом осени.
Главред узнал, что рецептом салата "Яркий" на своём YouTube-канале поделился украинский кулинарный блогер Алексей Крючков.
Салат "Яркий" - рецепт
Ингредиенты:
- Морковь по-корейски 400 г
- Консервированная кукуруза 1 банка
- Консервированный горошек 1 банка
- Сырокопченая колбаса 250–300 г
- Растительное масло 1 ст. л.
- Горчица 1 ст. л.
- Лимонный сок 1 ч. л.
Колбасу нарезаем мелкими кубиками. Смешиваем её с морковью по-корейски, кукурузой и горошком. Заправляем салат растительным маслом, горчицей и лимонным соком.
Приятного аппетита!
Смотрите видео с рецептом салата:
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О персоне: Алексей Крючков
Алексей Крючков - украинский кулинарный блогер, известный своими простыми и вкусными рецептами для повседневного приготовления еды. Он активно делится кулинарными советами в формате коротких видео на своих страницах в социальных сетях, в частности в Instagram, где у него более 192 тысяч подписчиков.
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