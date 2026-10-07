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Сочный фаршированный перец по-новому: рецепт ужина за 45 минут

Анна Косик
7 октября 2026, 08:53
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Рецепт фаршированного перца, который понравится всей семье.
Время приготоления Время приготовления: 45 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 2-4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Сочный фаршированный перец по-новому: рецепт ужина за 45 минут
Классный рецепт фаршированных перцев / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Из болгарского перца получаются не только вкусные салаты. Этот овощ можно зафаршировать очень вкусной начинкой и приготовить в духовке менее чем за час.

Главред узнал, что рецептом сочного фаршированного перца в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.

Фаршированный перец - рецепт

Ингредиенты:

видео дня
  • Перец 4 шт.
  • Куриное филе 250 г
  • Помидор 1 шт.
  • Сыр 100 г
  • Чеснок 1 зубчик
  • Сметана 2 ст. л.
  • Укроп
  • Специи

Перец разрезаем пополам и очищаем от семян. Куриное филе и помидор нарезаем кубиками, сыр натираем на терке, а укроп и чеснок измельчаем. Смешиваем в отдельной миске мясо, помидор, сыр, укроп, чеснок, сметану и специи.

Наполняем перцы начинкой, выкладываем в форму для запекания и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. В конце дополнительно посыпаем перцы натертым сыром и допекаем, пока он не расплавится.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом фаршированного перца можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf

gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.

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