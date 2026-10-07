Сочный фаршированный перец по-новому: рецепт ужина за 45 минут

Из болгарского перца получаются не только вкусные салаты. Этот овощ можно зафаршировать очень вкусной начинкой и приготовить в духовке менее чем за час.
Главред узнал, что рецептом сочного фаршированного перца в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.
Фаршированный перец - рецепт
Ингредиенты:
- Перец 4 шт.
- Куриное филе 250 г
- Помидор 1 шт.
- Сыр 100 г
- Чеснок 1 зубчик
- Сметана 2 ст. л.
- Укроп
- Специи
Перец разрезаем пополам и очищаем от семян. Куриное филе и помидор нарезаем кубиками, сыр натираем на терке, а укроп и чеснок измельчаем. Смешиваем в отдельной миске мясо, помидор, сыр, укроп, чеснок, сметану и специи.
Наполняем перцы начинкой, выкладываем в форму для запекания и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. В конце дополнительно посыпаем перцы натертым сыром и допекаем, пока он не расплавится.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом фаршированного перца можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.
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