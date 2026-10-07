Сочный фаршированный перец по-новому: рецепт ужина за 45 минут

Рецепт фаршированного перца, который понравится всей семье.

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Классный рецепт фаршированных перцев / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Из болгарского перца получаются не только вкусные салаты. Этот овощ можно зафаршировать очень вкусной начинкой и приготовить в духовке менее чем за час.

Главред узнал, что рецептом сочного фаршированного перца в TikTok gotuyemo_v_kayf поделилась украинская кулинарная блогерша Анна.

Фаршированный перец - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Перец 4 шт.

Куриное филе 250 г

Помидор 1 шт.

Сыр 100 г

Чеснок 1 зубчик

Сметана 2 ст. л.

Укроп

Специи

Перец разрезаем пополам и очищаем от семян. Куриное филе и помидор нарезаем кубиками, сыр натираем на терке, а укроп и чеснок измельчаем. Смешиваем в отдельной миске мясо, помидор, сыр, укроп, чеснок, сметану и специи.

Наполняем перцы начинкой, выкладываем в форму для запекания и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. В конце дополнительно посыпаем перцы натертым сыром и допекаем, пока он не расплавится.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом фаршированного перца можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf - TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая делится легкими, быстрыми и вкусными рецептами на каждый день. Блогерша также ведёт YouTube-канал "Готуємо_в_Кайф", на который подписано более 7 тысяч пользователей.

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