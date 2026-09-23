Бюджетный, но сытный и вкусный ужин: рецепт салата "Копейка" за 5 минут

Чтобы салат получился вкусным и сытным, вовсе не обязательно покупать дорогие ингредиенты и долго стоять у плиты.
Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк в TikTok поделилась рецептом салата "Копейка", который готовится 5 минут и поражает своим вкусом.
Салат "Копейка" - рецепт
Ингредиенты:
- Вареная морковь
- Колбаски
- Лук
- Маринованные огурцы
- Майонез
- Сухарики
Морковь, колбаски и маринованные огурцы нарезаем кружочками. Лук нарезаем кубиками. Смешиваем все ингредиенты в миске и заправляем майонезом.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом салата можно посмотреть по ссылке.
Вас может заинтересовать:
- Рецепт ленивого шоколадного десерта за 25 минут - готовится без духовки
- Картофель с хрустящей корочкой получится с первого раза: какой ингредиент нужно добавить
- Куриные окорочка получатся невероятно сочными: секрет в простом маринаде
О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред