Бюджетный, но сытный и вкусный ужин: рецепт салата "Копейка" за 5 минут

Рецепт простого в приготовлении салата, вкус которого поразит всех.

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Рецепт шикарного салата на ужин / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Чтобы салат получился вкусным и сытным, вовсе не обязательно покупать дорогие ингредиенты и долго стоять у плиты.

Главред узнал, что украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк в TikTok поделилась рецептом салата "Копейка", который готовится 5 минут и поражает своим вкусом.

Салат "Копейка" - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Вареная морковь

Колбаски

Лук

Маринованные огурцы

Майонез

Сухарики

Морковь, колбаски и маринованные огурцы нарезаем кружочками. Лук нарезаем кубиками. Смешиваем все ингредиенты в миске и заправляем майонезом.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом салата можно посмотреть по ссылке.

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О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

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