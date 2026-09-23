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"Будьте осторожны в ближайшие дни": украинцев предупредили об угрозе ударов

Мария Николишин
23 сентября 2026, 11:09
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"Укрзализныця" призвала пассажиров не находиться возле железнодорожных объектов и укрываться в убежищах.
'Будьте осторожны в ближайшие дни': украинцев предупредили об угрозе ударов
В "Укрзализныце" призвали пассажиров быть осторожными / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • УЗ просит покидать железнодорожные объекты при любой тревоге
  • Посадка в Киеве - из подземных помещений вокзала и Дарницы
  • За опоздание из-за тревоги вернут 100% стоимости билета

Страна-агрессор Россия целенаправленно атакует украинскую логистику. Людям следует быть осторожными возле железнодорожных объектов, в частности в Киеве. Об этом заявил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский.

"Будьте в эти дни и всегда максимально осторожны возле железнодорожных объектов! Покиньте их, перейдите в укрытие при любом уровне тревоги", - подчеркнул он.

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По его словам, при желтом уровне тревоги посадка и высадка пассажиров происходит только из подземных помещений Центрального вокзала и на станции Дарница.

"Вражеские атаки на столицу продолжаются, под прицелом - и железнодорожная инфраструктура столицы", - отметил Перцовский.

Он добавил, что если пассажир по соображениям безопасности не успел на поезд - деньги вернут в полном объеме.

"Если по соображениям безопасности вы опаздываете на рейс - не беда. Мы вернем 100% стоимости, поедете следующим поездом. Прежде всего - берегите себя", - подчеркнул Перцовский.

Какие объекты может атаковать Россия

Военный обозреватель и участник боевых действий Алексей Гетьман говорил, что часть ракет, изначально предназначенных для вывода из строя тепловых электростанций, оккупанты могут перенацелить на объекты водоснабжения.

По его оценке, оккупанты способны производить около 50–60 ракет в месяц, преимущественно комплексов "Искандер", а совокупный запас, по данным разведки, мог вырасти со 130–150 до более 200 единиц.

"Поэтому можно ожидать большего числа массированных ракетных ударов не только по Киеву, но и по другим нашим объектам", - подчеркнул он.

Искандер
Искандер / Инфографика: Главред

Удары РФ по железной дороге - последние новости

Как сообщал Главред, Россия все чаще атакует украинские пассажирские поезда реактивными дронами. Из-за ударов железная дорога ежемесячно теряет от 37 до 40 локомотивов, а в целом с начала полномасштабного вторжения повреждено или уничтожено более 500 таких машин.

Утром 16 сентября армия РФ нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре. Был атакован пассажирский поезд Киев - Николаев. Пассажиров и экипаж успели эвакуировать, обошлось без пострадавших.

Днем 12 сентября враг нанес удар по железной дороге в Луцке. Благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой "Укрзализныци" и эвакуации пассажиров - ни одного пострадавшего.

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Об источнике: "Укрзализныця"

Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия.

Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок.

Компания обеспечивает почти 82 % грузовых и 36 % пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объёмам грузовых перевозок Украинская железная дорога занимает четвёртое место на Евразийском континенте, уступая лишь железным дорогам Китая, России и Индии.

"Укрзализныця" - акционерное общество, 100 % акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации.

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