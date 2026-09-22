Названа официальная причина смерти Хайден Панеттьери

Кратко:
- Что случилось с Панеттьери
- Какая причина смерти актрисы
Причина смерти актрисы Хайден Панеттьери официально раскрыта спустя несколько недель после её гибели.
Как пишет Page Six, согласно данным коронера, 36-летняя звезда умерла в результате токсического воздействия сразу нескольких веществ.
В отчёте указано, что в организме актрисы были обнаружены фентанил и ряд других препаратов, включая седативные и психотропные средства. Смерть признана случайной - признаков насильственного воздействия не выявлено.
Известно, что Панеттьери была найдена без сознания в доме в Южной Каролине. Медики пытались провести реанимационные мероприятия, однако спасти её не удалось.
Ранее актриса открыто говорила о борьбе с зависимостями и проблемами психического здоровья. Эти темы она затрагивала и в своей недавней книге, где делилась личными переживаниями и опытом восстановления.
Гибель звезды стала шоком для поклонников и коллег. Несмотря на успешную карьеру и популярность, её жизнь сопровождалась серьёзными личными испытаниями, которые, как считают многие, сыграли трагическую роль.
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О персоне: Хайден Панетьерри
Хайден Панеттьери - американская актриса и певица. В 11 лет получила премию молодого актёра за роль Шерил Йост в диснеевском "Вспоминая Титанов". Вторая премия ей досталась за роль Клэр Беннет в сериале "Герои". С 2012 по 2016 год она играла роль певицы Джульетты Барнс в телесериале "Нэшвилл", которая принесла ей номинации на премию "Золотой глобус" за лучшую женскую роль второго плана в 2012 и 2013 годах.
С 2009 года Хайден встречалась с боксёром Владимиром Кличко, а их помолвка состоялась в 2013 году. В августе 2018 года стало известно, что пара рассталась.
У бывшей пары есть дочь - Кайя-Евдокия Кличко
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