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В Кремле заявили о "мире навсегда" и выдвинули ультиматум: что известно

Мария Николишин
22 сентября 2026, 16:48
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В Москве заявляют, что Киев якобы проинформирован об условиях, на которых Россия готова завершить войну.
В Кремле заявили о 'мире навсегда' и выдвинули ультиматум: что известно
В администрации Путина заявили об отказе от временного перемирия / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот из видео

Кратко:

  • Кремль публично отверг идею временного перемирия
  • Песков заявил о ставке на "мир навсегда"
  • Москва перекладывает ответственность за решение на Киев

Страна-агрессор Россия якобы заинтересована в достижении "прочного мира" в Украине, а не во временном прекращении огня, которое "ничего не даст". Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков в комментарии ТАСС.

По его словам, Путин якобы всегда выступал за "мир навсегда", а не за какие-либо паузы в боевых действиях.

видео дня

"Путин и российская сторона всегда заявляли, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст", - отметил он.

Пресс-секретарь российского диктатора также заявил, что украинская сторона прекрасно знает условия для завершения конфликта.

Песков добавил, что в Киеве якобы понимают, какие именно решения необходимы для выхода на путь к "устойчивому миру".

Сколько еще сможет воевать Россия

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявил, что России хватит ресурсов для ведения войны против Украины еще примерно на полгода.

По его словам, Москва уже сталкивается с проблемами с резервами, топливом, бюджетом и экспортными доходами.

"Честно говоря, мне трудно представить, на чем основаны прогнозы о том, что Россия способна воевать до 2028-го или 2030 года. Как говорил Наполеон, война - это три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. А с деньгами у России, мягко говоря, большие проблемы", - отметил он.

Перемирие между Украиной и РФ - что известно

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп ранее заявлял о начале энергетического перемирия между Украиной и Россией. По его словам, Киев и Москва якобы согласились не наносить удары по энергетическим объектам друг друга.

Между тем Кремль выдвинул два условия для возможного энергетического перемирия с Украиной. Что интересно, в Москве назвали саму идею Трампа о прекращении ударов по энергообъектам "очень хорошей".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что предстоящая встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа может дать конкретный результат в вопросе прекращения российских атак. В Киеве рассчитывают, что переговоры с участием американской стороны помогут приблизить достижение договоренностей о перемирии.

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О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

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