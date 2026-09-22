Картофель с хрустящей корочкой получится с первого раза: какой ингредиент добавить

Чтобы запечённый картофель покрылся равномерной золотистой корочкой, стоит добавить один секретный ингредиент.

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Хрустящий запеченный картофель / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Запеченный картофель - это гарнир, который всегда ассоциируется с домашним уютом и праздничным столом. Он должен быть нежным внутри и одновременно хрустящим снаружи. Однако именно этой хрустящей корочки часто не хватает, даже если следовать классическому рецепту.

Известная британская шеф-повар Поппи О’Тул поделилась техникой, которая поможет добиться идеального результата.

Что добавить в картофель, чтобы он был хрустящим

Кулинар советует добавить в картофель рисовую муку, пишет Express. Если после варки картофель подсушить на пару, а затем посыпать тонким слоем приправленной рисовой муки, он приобретает новую текстуру. Это покрытие создает прочную оболочку, которая во время запекания превращается в золотистую хрустящую корочку. В сочетании с ароматными специями и горячим жиром картофель получается не просто вкусным, а ресторанного уровня.

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Как правильно приготовить картофель

Ингредиенты

4–6 крупных картофелин

1 кубик куриного или овощного бульона

несколько веточек тимьяна и розмарина

½ луковицы

½ головки чеснока

100 г говяжьего жира (или топленого жира после запекания мяса)

2 столовые ложки рисовой муки

1 чайная ложка гранулированного чеснока

1 чайная ложка гранулированного лука

соль

Способ приготовления

Картофель нарежьте на равные кусочки и положите в холодную воду. Добавьте соль, лук, чеснок и веточки трав. Варите 10–15 минут до мягкости, после чего слейте воду и оставьте картофель под полотенцем на 10–15 минут, чтобы он подсушился на пару.

В это время в духовке разогрейте противень с говяжьим жиром. Посыпьте картофель смесью рисовой муки, гранулированного чеснока, лука и соли, после чего осторожно выложите в горячий жир и переверните для равномерного покрытия. Запекайте сначала 30 минут, затем переверните и оставьте ещё на полчаса.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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