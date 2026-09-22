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Картофель с хрустящей корочкой получится с первого раза: какой ингредиент добавить

Инна Ковенько
22 сентября 2026, 10:12
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Чтобы запечённый картофель покрылся равномерной золотистой корочкой, стоит добавить один секретный ингредиент.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Порции Порции 4-6 порции
Картофель с хрустящей корочкой получится с первого раза: какой ингредиент добавить
Хрустящий запеченный картофель / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Запеченный картофель - это гарнир, который всегда ассоциируется с домашним уютом и праздничным столом. Он должен быть нежным внутри и одновременно хрустящим снаружи. Однако именно этой хрустящей корочки часто не хватает, даже если следовать классическому рецепту.

Известная британская шеф-повар Поппи О’Тул поделилась техникой, которая поможет добиться идеального результата.

Что добавить в картофель, чтобы он был хрустящим

Кулинар советует добавить в картофель рисовую муку, пишет Express. Если после варки картофель подсушить на пару, а затем посыпать тонким слоем приправленной рисовой муки, он приобретает новую текстуру. Это покрытие создает прочную оболочку, которая во время запекания превращается в золотистую хрустящую корочку. В сочетании с ароматными специями и горячим жиром картофель получается не просто вкусным, а ресторанного уровня.

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Как правильно приготовить картофель

Ингредиенты

  • 4–6 крупных картофелин
  • 1 кубик куриного или овощного бульона
  • несколько веточек тимьяна и розмарина
  • ½ луковицы
  • ½ головки чеснока
  • 100 г говяжьего жира (или топленого жира после запекания мяса)
  • 2 столовые ложки рисовой муки
  • 1 чайная ложка гранулированного чеснока
  • 1 чайная ложка гранулированного лука
  • соль

Способ приготовления

Картофель нарежьте на равные кусочки и положите в холодную воду. Добавьте соль, лук, чеснок и веточки трав. Варите 10–15 минут до мягкости, после чего слейте воду и оставьте картофель под полотенцем на 10–15 минут, чтобы он подсушился на пару.

В это время в духовке разогрейте противень с говяжьим жиром. Посыпьте картофель смесью рисовой муки, гранулированного чеснока, лука и соли, после чего осторожно выложите в горячий жир и переверните для равномерного покрытия. Запекайте сначала 30 минут, затем переверните и оставьте ещё на полчаса.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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