Картофель с хрустящей корочкой получится с первого раза: какой ингредиент добавить

Запеченный картофель - это гарнир, который всегда ассоциируется с домашним уютом и праздничным столом. Он должен быть нежным внутри и одновременно хрустящим снаружи. Однако именно этой хрустящей корочки часто не хватает, даже если следовать классическому рецепту.
Известная британская шеф-повар Поппи О’Тул поделилась техникой, которая поможет добиться идеального результата.
Что добавить в картофель, чтобы он был хрустящим
Кулинар советует добавить в картофель рисовую муку, пишет Express. Если после варки картофель подсушить на пару, а затем посыпать тонким слоем приправленной рисовой муки, он приобретает новую текстуру. Это покрытие создает прочную оболочку, которая во время запекания превращается в золотистую хрустящую корочку. В сочетании с ароматными специями и горячим жиром картофель получается не просто вкусным, а ресторанного уровня.
Как правильно приготовить картофель
Ингредиенты
- 4–6 крупных картофелин
- 1 кубик куриного или овощного бульона
- несколько веточек тимьяна и розмарина
- ½ луковицы
- ½ головки чеснока
- 100 г говяжьего жира (или топленого жира после запекания мяса)
- 2 столовые ложки рисовой муки
- 1 чайная ложка гранулированного чеснока
- 1 чайная ложка гранулированного лука
- соль
Способ приготовления
Картофель нарежьте на равные кусочки и положите в холодную воду. Добавьте соль, лук, чеснок и веточки трав. Варите 10–15 минут до мягкости, после чего слейте воду и оставьте картофель под полотенцем на 10–15 минут, чтобы он подсушился на пару.
В это время в духовке разогрейте противень с говяжьим жиром. Посыпьте картофель смесью рисовой муки, гранулированного чеснока, лука и соли, после чего осторожно выложите в горячий жир и переверните для равномерного покрытия. Запекайте сначала 30 минут, затем переверните и оставьте ещё на полчаса.
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Об источнике: Express.co.uk
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