В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

Вы узнаете:
- Как шторы помогают сохранять тепло в доме
- Когда открывать и закрывать шторы зимой
- Как уменьшить потери тепла и реже включать отопление
В холодное время года поддерживать комфортную температуру в доме можно не только с помощью отопления. Эксперты советуют ежедневно выполнять простое действие с шторами, которое занимает всего несколько секунд и помогает сохранять тепло.
Главред выяснил, как правильно использовать шторы зимой, чтобы солнечный свет помогал прогревать помещение.
Как шторы помогают согреть дом
Специалисты по отоплению советуют регулировать шторы в зависимости от положения солнца. Как пишет Express.co.uk, днем их стоит открывать, чтобы солнечный свет попадал в комнату и прогревал пол, стены и мебель.
По словам экспертов, естественный солнечный свет в некоторых случаях может повысить температуру в комнате до 10 °C, что позволяет снизить потребность в отоплении. Лучше всего этот метод работает в помещениях с окнами, выходящими на юг или запад, поскольку они получают больше прямых солнечных лучей в течение дня.
Когда открывать и закрывать шторы зимой
Эксперты рекомендуют открывать шторы поздно утром, когда солнечный свет становится сильнее. Это позволяет комнате максимально прогреться в течение светового дня.
А вот перед заходом солнца шторы нужно снова закрыть. Они создают дополнительный барьер между холодным окном и комнатой и помогают удерживать накопленное тепло внутри.
По словам специалистов, такая простая процедура может сократить потери тепла почти на 25%.
Что ещё поможет сохранить тепло в комнате
Чтобы солнечный свет эффективнее прогревал помещение, стоит убедиться, что у окон нет мебели, препятствующей попаданию лучей в комнату.
Также эксперты советуют следить за чистотой окон. Даже тонкий слой грязи может уменьшать количество естественного света, проникающего внутрь.
Дополнительно можно использовать светлые оттенки в интерьере. Например, белый или светлый ковер поможет лучше распределять солнечное тепло в помещении.
Читайте также:
- Батареи будут отдавать максимум тепла: какую задачу нужно выполнить в сентябре
- Людей призвали замачивать яблоки в горячей воде: секрет длительного хранения
- Зажимы для хлеба можно не выбрасывать: гениальные способы повторного использования
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред