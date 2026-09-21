В доме станет почти на 10 °C теплее без включения батарей — что нужно сделать

Уменьшить теплопотери в доме зимой можно с помощью обычных штор.

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Дом прогреется без батарей - простой повседневный трюк / Коллаж: Главред, фото: magnific.com

Вы узнаете:

Как шторы помогают сохранять тепло в доме

Когда открывать и закрывать шторы зимой

Как уменьшить потери тепла и реже включать отопление

В холодное время года поддерживать комфортную температуру в доме можно не только с помощью отопления. Эксперты советуют ежедневно выполнять простое действие с шторами, которое занимает всего несколько секунд и помогает сохранять тепло.

Главред выяснил, как правильно использовать шторы зимой, чтобы солнечный свет помогал прогревать помещение.

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Как шторы помогают согреть дом

Специалисты по отоплению советуют регулировать шторы в зависимости от положения солнца. Как пишет Express.co.uk, днем их стоит открывать, чтобы солнечный свет попадал в комнату и прогревал пол, стены и мебель.

По словам экспертов, естественный солнечный свет в некоторых случаях может повысить температуру в комнате до 10 °C, что позволяет снизить потребность в отоплении. Лучше всего этот метод работает в помещениях с окнами, выходящими на юг или запад, поскольку они получают больше прямых солнечных лучей в течение дня.

Когда открывать и закрывать шторы зимой

Эксперты рекомендуют открывать шторы поздно утром, когда солнечный свет становится сильнее. Это позволяет комнате максимально прогреться в течение светового дня.

А вот перед заходом солнца шторы нужно снова закрыть. Они создают дополнительный барьер между холодным окном и комнатой и помогают удерживать накопленное тепло внутри.

По словам специалистов, такая простая процедура может сократить потери тепла почти на 25%.

Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

Что ещё поможет сохранить тепло в комнате

Чтобы солнечный свет эффективнее прогревал помещение, стоит убедиться, что у окон нет мебели, препятствующей попаданию лучей в комнату.

Также эксперты советуют следить за чистотой окон. Даже тонкий слой грязи может уменьшать количество естественного света, проникающего внутрь.

Дополнительно можно использовать светлые оттенки в интерьере. Например, белый или светлый ковер поможет лучше распределять солнечное тепло в помещении.

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Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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