Новые цветные статусы в "Резерв+": адвокат объяснил, что они означают

У "Резерв+" нет официальной схемы зелёных, жёлтых и красных статусов. Адвокат объяснил, что на самом деле означают эти цвета.

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"Резерв+" - адвокат раскрыл правду о "зелёных" и "красных" статусах / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Ключевые тезисы:

В "Резерв+" нет официальных зелёного, жёлтого и красного статусов

Красная полоса сигнализирует о нарушении учета

В сети распространяется информация о якобы новых зеленых, желтых и красных статусах в "Резерв+", однако официальной системы с такой "расшифровкой" в приложении нет. Красная полоска действительно может свидетельствовать о нарушении правил воинского учета, но она не означает автоматической передачи штрафа в Государственную исполнительную службу. Об этом говорится в материале издания Kadroland, которое обратилось к боту "Резерв+" для проверки распространяемой информации. Отдельно ситуацию прокомментировал адвокат Алексей Мендрух в видео на своем YouTube-канале.

видео дня

В Kadroland отметили, что в сети распространялась "расшифровка", согласно которой зеленый цвет якобы означает отсутствие нарушений, желтый - зафиксированное нарушение и возможность оплатить штраф со скидкой 50%, а красный - передачу штрафа в ГИС и возможную блокировку счетов. Для проверки этой информации редакция обратилась к боту "Резерв+", который не подтвердил такую систему.

Что говорит законодательство о цветных статусах в "Резерв+"

Адвокат Алексей Мендрух также подчеркивает, что ориентироваться следует не на сообщения из соцсетей и с сайтов, а на нормативные документы, определяющие функционал приложения.

"Потому что именно нормативами у нас регулируются все вопросы. То есть если мы защищаем интересы нашего клиента, мы ссылаемся не на интернет, не на ChatGPT, как многие любят делать, а на нормативы, в которых прописано то или иное. И поэтому мы начнём сейчас с нормативного акта", - отметил Мендрух.

Юрист обратил внимание на постановление Кабинета Министров № 879, которым урегулировано функционирование электронного кабинета призывника, военнообязанного и резервиста. Именно благодаря этому функционалу работает "Резерв+".

По словам Мендруха, нормативная база предусматривает формирование военно-учетного документа, уточнение учетных данных, получение информации из реестра и другие возможности. Отдельной системы цветовых статусов вроде "зеленый - все в порядке", "желтый - 50 % нарушения" или "красный - штраф уже передан исполнителям" он в нормативных документах не обнаружил.

"И, как мы понимаем, у нас здесь не написано обо всех этих статусах - "жёлтый", "красный" или ещё какой-то. То есть это то, что я услышал в интернете и хочу опровергнуть", - сказал адвокат.

Что означают цвета в "Резерв+": коричневый, желтый и красный

В то же время в самом приложении пользователи действительно могут видеть цветные элементы. Мендрух объясняет, что их назначение отличается от той схемы, которую распространяют в сети.

"На сегодняшний день в приложении "Резерв+" действительно есть некоторые цвета. Вы все, наверное, видели их. Когда у вас все в порядке, документ обновлен, нет никаких проблем, у вас там светится коричневая полоса и указано, когда сформирован документ военного учета. Когда возникает какая-то проблема, связанная с нарушением правил воинского учета, появляется красная полоса", - отметил Мендрух.

Жёлтый цвет, по его словам, связан с обновлением приложения. То есть он не является отдельным уровнем нарушения, как это описывается в распространенных публикациях.

"Есть ещё жёлтый цвет. Вы видите его, когда обновляете приложение, а оно по каким-то причинам некоторое время не обновляется. Тогда эта полоска светится жёлтым", - пояснил адвокат.

Что означает красная полоска в "Резерв+" и будет ли блокировка счетов

Отдельно Kadroland обращает внимание на значение красной полоски. По информации бота "Резерв+", она означает, что ТЦК и СП зафиксировали нарушение правил воинского учета и обратились в Национальную полицию с просьбой доставить лицо для составления протокола об административном правонарушении.

Среди причин могут быть неявка по повестке, нестановка на воинский учет по новому адресу или месту пребывания (в частности, как ВПЛ), непрохождение или отказ от прохождения ВВК, а также другие нарушения правил воинского учета.

При этом красная полоска сама по себе не подтверждает, что штраф уже передан в ГИС или что возбуждено исполнительное производство. Kadroland отдельно отмечает: информацию о наличии штрафа нужно проверять в разделе "Штрафы" в приложении.

"В интернете пишут о каком-то „зеленом" статусе, который якобы означает, что у вас все хорошо и в порядке. То есть не коричневый, как я отмечаю, а какой-то зеленый, которого вообще никто нигде не видел", - рассказал Мендрух.

Адвокат также отверг утверждение, что желтый цвет якобы означает частично зафиксированное нарушение, а красный - уже переданный на исполнение штраф с последующим арестом счетов.

"И сейчас, по состоянию на сегодня, я говорю, что это все ерунда. Так не бывает. Во-первых, это информация, абсолютно ничем не подтвержденная", - подчеркнул Мендрух.

Официальные статусы военнообязанных в реестре "Оберіг"

В то же время в "Резерв+" действительно могут отображаться статусы воинского учета из реестра "Оберег". Kadroland называет среди них "Исключено из учета", "Снято с учета", "Не на учете", а для статуса "На учете" - категорию призывника, военнообязанного или резервиста.

Как проверить штрафы ТЦК в приложении "Резерв+"

Проверять информацию о нарушениях и штрафах можно непосредственно в приложении. В Kadroland отмечают, что соответствующие действия доступны через "Сервисы" → "Штрафы", где можно открыть конкретное нарушение.

Мендрух советует не полагаться на сомнительные публикации и особенно остерегаться сторонних копий приложения, поскольку пользователь может столкнуться с мошенничеством.

"Поэтому все это ерунда. Проверяйте источники, из которых вы получаете информацию", - сказал адвокат.

"Резерв+" / Инфографика: Главред

Стоит ли ждать изменений в процессе мобилизации - заявление Буданова

Украине необходимо ежемесячно призывать в Силы обороны не менее 30 тысяч человек, чтобы сохранить нынешнюю ситуацию на фронте. Снижение этого показателя может сказаться на способности удерживать текущее положение на линии боевого столкновения. Об этом сообщил глава Офиса президента Кирилл Буданов в эфире единого телемарафона, передает "Интерфакс-Украина".

"Нельзя мобилизовать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимально необходимое количество для поддержания существующего положения", - заявил Буданов.

В то же время кадровые решения в Министерстве обороны, по мнению главы ОП, сами по себе не окажут существенного влияния на масштабы призыва. В частности, он не ожидает заметного эффекта от назначения Евгения Хмары министром обороны.

"Наберусь смелости и скажу вам: нет, ничего существенно не изменится. Потому что потребность составляет не менее 30 тысяч, а это огромное количество людей", - отметил Буданов.

Изменение подходов к призыву, по словам чиновника, также не устранит базовую потребность армии в личном составе. Речь идет прежде всего об обеспечении необходимого количества людей для выполнения задач на фронте.

Кирилл Буданов / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, народный депутат Роман Костенко заявил о возможных изменениях в сфере мобилизации. Он подчеркнул, что изменения в призывном возрасте обсуждаются в парламенте и могут касаться самой системы мобилизации. Костенко также отметил, что мобилизация не станет исключительно добровольной, а отсрочки для родителей троих и более детей пока не планируется отменять.

Инициаторы законопроекта, в частности Сергей Козырь и Евгений Брагар, сообщили об инициативе по введению временной отсрочки для отдельных категорий граждан. Они пояснили, что трехмесячная отсрочка предусмотрена в законопроекте №16034 и будет оформляться автоматически через государственные реестры. Согласно документу, отсрочка длится 90 календарных дней и касается лиц, вернувшихся с временно оккупированных территорий или из-за рубежа.

Минобороны сообщило об упрощении оформления отсрочки для педагогических работников через мобильное приложение "Резерв+". В ведомстве отметили, что оформление отсрочки онлайн осуществляется путем сверки данных с АИКОМ и ПФУ без необходимости обращаться в ЦНАП. Для оформления отсрочки педагогам требуется педагогическая нагрузка не менее 0,75 ставки и совпадение кода ЕГРПОУ в различных реестрах.

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О персоне: Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) - украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. по 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018–2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия. 2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис президента Украины.

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